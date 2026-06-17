Gitanas Nausėda Belgijoje susitiks su šios šalies karaliumi bei premjeru, vėliau dalyvaus EVT

Kaip pranešė Prezidentūra, susitikimuose bus aptarti valstybių dvišaliai santykiai, regioninio ir transatlantinio saugumo klausimai, pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį.
Taip pat bus aptariama Bendrijos plėtros bei konkurencingumo darbotvarkė, bendradarbiavimo gynybos ir ekonomikos srityse stiprinimo galimybės.
Po šių susitikimų G. Nausėda liks Briuselyje, kur dalyvaus ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančioje Europos Vadovų Taryboje (EVT).
Pagrindinės EVT temos – parama Ukrainai, ES daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai.
Be to, bus aptariama žemyno gynyba bei saugumas.
(be temos)