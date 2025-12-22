„Generolo J. Kronkaičio lyderystė visada buvo paremta aiškiomis vertybėmis ir giliu supratimu, kad valstybė kuriama ne žodžiais ar deklaracijomis, o kryptingu darbu bei asmeniniu pavyzdžiu“, – paskelbdamas laureatą pabrėžė ministras K. Budrys.
Ceremonijos metu taip pat pabrėžta, kad generolo majoro indėlis kuriant modernią, profesionalią Lietuvos kariuomenę ir stiprinant šalies tarptautinį autoritetą yra ypač reikšmingas šiandieniniame geopolitiniame kontekste. Kariuomenė tapo vienu svarbiausių valstybės atsparumo ramsčių, o J. Kronkaitis – vienas pagrindinių jos atkūrimo architektų.
Ilgus metus gyvendamas ir tarnaudamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, J. Kronkaitis nuosekliai puoselėjo ryšį su Tėvyne. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jis aktyviai įsitraukė į gynybos sistemos kūrimą. Savo sukauptą vakarietišką karinę patirtį, strateginį mąstymą ir aukštus vertybinius standartus generolas skyrė Lietuvos kariuomenės stiprinimui. Jam vadovaujant buvo formuojami NATO standartus atitinkančios kariuomenės pagrindai, kurie užtikrino šalies gynybinį pajėgumą ir tarptautinį partnerių pasitikėjimą.
Globalios Lietuvos apdovanojimai skirti įvertinti Lietuvos diasporos profesionalų ir organizacijų pasiekimus. Šiais įvertinimais pagerbiami asmenys, garsinantys Lietuvos vardą pasaulyje ir prisidedantys prie šalies ekonomikos, mokslo, kultūros ir saugumo augimo. Apdovanojimus organizuoja VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ kartu su Užsienio reikalų ministerija.
Globalios Lietuvos apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“ – generolui majorui Jonui Kronkaičiui
Gruodžio 22 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje Globalios Lietuvos apdovanojimų ceremonijoje užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys paskelbė 2025 metų apdovanojimo „Už viso gyvenimo nuopelnus“ laureatą – Užsienio reikalų ministerijos globojamas apdovanojimas šiais metais skirtas generolui majorui Jonui Kronkaičiui.
„Generolo J. Kronkaičio lyderystė visada buvo paremta aiškiomis vertybėmis ir giliu supratimu, kad valstybė kuriama ne žodžiais ar deklaracijomis, o kryptingu darbu bei asmeniniu pavyzdžiu“, – paskelbdamas laureatą pabrėžė ministras K. Budrys.
