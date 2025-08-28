Greitosios medicinos tarnyba perdavė 23 automobilius Ukrainai

Kaip žurnalistams spaudos konferencijoje sakė GMP tarnybos vadovas Donatas Paliulionis, ketvirtadienį į Ukrainą pajudėjo vienuolika automobilių. Likusieji tebėra taisomi ir Charkivo bei Chersono apskritis pasieks vėliau.
Dalis perduodamų automobilių yra nurašyti dėl nusidėvėjimo ar defektų, dalis – nebenaudojami dėl tarnybos metu įvykusių avarijų.
„Automobiliai, kurie bus perduoti, įtakos paslaugų teikimui Lietuvoje neturi, nes automobiliai jau yra nurašyti dėl kilometražo, dėl defektų. Jie bus prikelti antram gyvenimui ir prisidės prie paslaugos teikimo Ukrainoje“, – teigė D. Paliulionis.
Perdavime dalyvavusi Ukrainos ambasadorė Lietuvoje Olha Nikitičenko akcentavo, kad Ukrainai yra svarbus kiekvienas automobilis, kuris gali išgelbėti nuo Rusijos agresijos nukentėjusius ukrainiečius.
„Tai ne tik automobiliai – tai gyvybės linijos. O Novorontsovkos bendruomenės žmonėms Chersono srityje tai reiškia, kad kiekvienas sergantis vaikas, kiekvienas krizėje atsidūręs senyvo amžiaus žmogus ar kiekviena į apšaudymą patekusi šeima turi šansą išgyventi ir gyventi“, – teigė Ukrainos ambasadorė.
Iš Charkivo ir Chersono apskričių į Lietuvą atvyko grupė ukrainiečių, kurie ne tik padės pervežti automobilius, bet ir taisyti juos Lietuvoje.
„Visos mūsų komandos ir mūsų gyventojų vardu norėtume jums padėkoti už lietuvišką paramą. Tai suteikia galimybę greičiau reaguoti į iššūkius, kurie pas mus kyla“, – teigė iš Ukrainos Chersono srities atvykęs Novorontsovkos bendruomenės seniūnas Viktoras Kopytokas.
D. Paliulionis teigė, kad tai nebus paskutinė GMP automobilių siunta Ukrainai, kadangi dauguma siunčiamų transporto priemonių surinkta iš Vilniaus ar jo apylinkių.
„Kitų savivaldybių automobiliai, mes tikimės, kad netrukus laiko irgi tais pačiais keliais iškeliaus“, – teigė GMP transporto koordinatorius Ričardas Rusteika.
