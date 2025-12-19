Gruodžio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.38 val., leidžiasi 15.53 val. Dienos ilgumas 7.15 val.
Mėnulis (delčia) teka 8.59 val., leidžiasi 14.35 val.
Vardadieniai:
Darijus, Gerdvilas, Lėja, Nemezijus, Rimantė, Urbonas
Gruodžio 19-oji Lietuvos istorijoje:
1641 — gimė Mykolas Merlinas, aktyvus kovotojas dėl lietuviškų raštų kalbos grynumo Rytų Prūsijoje. Mirė 1708 m.
1863 — gimė pedagogas ir rašytojas Pranas Mašiotas. Mirė 1940 m.
1892 — gimė Petras Tarasenka, archeologas, rašytojas, kultūros veikėjas. Mirė 1962 m.
1915 — Vilniuje krajovcų iniciatyva įkurta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacija, siekusi atkurti LDK kaip Lietuvos ir Baltarusijos konfederaciją.
1922 — gimė literatūros tyrinėtojas Jonas Riškus.
1926 — Antanas Smetona tapo Lietuvos prezidentu (iki 1940 m. birželio 15 d.)
1936 — gimė poetas, kraštotyrininkas Juozas Mėdžius. Mirė 1994 m.
1937 — gimė kompozitorius Osvaldas Balakauskas.
1952 — gimė rašytoja Astrida Petraitytė.
1956 — gimė žurnalistas, publicistas, signataras Rimvydas Valatka.
1964 — Kaune gimė Lietuvos krepšinio žvaigždė Arvydas Sabonis.
2007 — Vilniaus Rotušėje pagerbiant nusipelniusius sostinei žmones dainininkė Jurga Šeduikytė atsisakė priimti apdovanojimą iš mero liberaldemokrato Juozo Imbraso rankų. Taip ji pasielgė dėl, jos manymu, nederamos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kultūros politikos.
2010 — eidamas 86-uosius metus Vilniuje mirė tekstilės dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys Juozas Balčikonis.
2012 — poetas, eseistas, vertėjas Tomas Venclova gavo aukščiausią Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos apdovanojimą — auksinį Gloria Artis medalį.
2013 — Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimai įteikti filmo „Ekskursantė“ režisieriui Audriui Juzėnui ir filmo „Trispalvis“ scenarijaus autoriui ir režisieriui Vytautui V. Landsbergiui.
2022 — eidamas 78-uosius, mirė Telšių vyskupas emeritas, vienas iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktorių, Laisvės premijos laureatas Jonas Algimantas Boruta.
Gruodžio 19-oji pasaulio istorijoje:
1154 — Anglijos karaliumi tapo Henrikas II.
1741 — mirė Aliaskos atradėjas, danų keliautojas Vitus Bering (Vitusas Beringas).
1848 — mirė britų rašytoja ir poetė Emily Brontë (Emilija Brontė).
1842 — JAV pripažino Havajų nepriklausomybę.
1863 — anglas Frederik Walton (Frederikas Voltonas) užpatentavo linoleumą.
1941 — Antrojo pasaulinio karo metais Adolfas Hitleris pradėjo vadovauti Vokietijos kariuomenei.
1957 — pasirašytas susitarimas dėl reguliarių oro reisų tarp Maskvos ir Londono.
1965 — Charles de Gaulle (Šarlis de Golis) dar kartą laimėjo Prancūzijos prezidento rinkimus.
1984 — Didžioji Britanija ir Kinija pasirašė susitarimą, kuriuo Honkongas 1997 metais buvo perduotas Kinijai.
1995 — Anglijos karalienė Elizabeth (Elzbieta) paprašė princo Charles (Čarlzo) ir princesės Dianos išsiskirti.
1995 — į Bosniją atvyko pirmieji Rusijos taikdariai.
1998 — JAV ir Didžiajai Britanijai nutraukus oro antpuolius, Irakas paskelbė pergalę bei tvirtino nesieksiąs kompromiso dėl ginčijamos Jungtinių Tautų ginklų inspektorių veiklos šalyje.
2010 — Europoje dėl gausaus sniego sutriko oro uostų darbas ir eismas keliuose.
2012 — JAV prezidentas Barack Obama (Barakas Obama) antrąkart paskelbtas žurnalo „Time“ metų žmogumi.
2013 — Europos kosmoso agentūra (ESA) sėkmingai paleido raketą, iškėlusią į orbitą modernų teleskopą „Gaia“, kuris turės nustatyti tikslią milijardų žvaigždžių padėtį ir padėti sukurti iki šiol išsamiausią mūsiškės Paukščių Tako galaktikos žemėlapį.
2023 — mažiausiai 131 žmogus žuvo per žemės drebėjimą Kinijos šiaurės vakaruose. Tai buvo pražūtingiausias žemės drebėjimas Kinijoje nuo 2014 metų.
Gruodžio 19-oji šou pasaulyje:
1915 — gimė prancūzų dainininkė Edith Piaf (Edita Piaf). Mirė 1963 m.
1955 — amerikiečių roko muzikantas ir dainų autorius Carl Perkins (Karlas Perkinsas) įrašė legendinį hitą „Blue Suede Shoes“.
1974 — legendinis gitaristas Ron Woods (Ronas Vudsas) pradėjo groti grupėje „Rolling Stones“.
1999 — Anglijoje netoli savo namų avarijoje žuvo 85 metų britų aktorius veteranas Desmond Lewelyn (Desmondas Levelinas), vaidinęs filmuose apie James Bond (Džeimsą Bondą).
2005 — britų popmuzikos žvaigždė Elton John (Eltonas Džonas) susituokė su savo ilgamečiu partneriu David Furnish (Deividu Fernišu).
2008 — Robert Mulligan (Robertas Maliganas), kuris už savo režisuotą filmą „Nežudyk strazdo giesmininko“ (To Kill a Mockingbird) buvo nominuotas „Oskarui“, mirė savo namuose Konektikute. Režisieriui, kuris sirgo širdies liga, buvo 83 metai.
2010 — legendinis gitaristas Carlos Santana (Karlosas Santana) susituokė su amerikiete roko ir džiazo būgnininke Cindy Blackman (Sindi Blekmen) per Havajuose vykusią ceremoniją.
2013 — dainininkei Adele (Adelei) įteiktas Aukščiausiojo Britų imperijos ordino (MBE) medalis.
