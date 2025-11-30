Lapkričio 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.14 val., leidžiasi 15.59 val. Dienos ilgumas 7.45 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 1.47 val., teka 13.42 val.
Vardadieniai:
Andriejus, Dovainė, Saugardas, Vytartė
Datos:
Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia
Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena
Advento pradžia
Lapkričio 30-oji Lietuvos istorijoje:
1427 — gimė Kazimieras, Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius, Jogailos sūnus, šv. Kazimiero tėvas. Mirė 1492 m.
1445 — Vilniuje susirinko pirmasis Lietuvos Seimas.
1918 — Tilžėje pasirašytas Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos aktas dėl prisijungimo prie Lietuvos.
1996 — Vilniuje atidaryta Maltos ordino ambasada Lietuvoje.
1996 — mirė pianistas, pedagogas bei vienas žymiausių šalies kultūros veikėjų Dainius Trinkūnas. Gimė 1931 m.
2007 — mirė istorikas bei muziejininkas Edvardas Cicėnas. Gimė 1931 m.
2020 — Utenos rajono Papiškių kaime rasta ilgiausiai prieš sovietų okupaciją ginklu kovojusio partizano Antano Kraujelio-Siaubūno slėptuvė. Iš visų žinomų partizaninių bunkerių šis įrengtas vėliausiai – 1960 metais.
Lapkričio 30-oji pasaulio istorijoje:
1508 — gimė italų architektas Andrea Palladio (Andrėja Paladijus). Mirė 1580 m.
1667 — Dubline gimė rašytojas Jonathan Swift (Džonatanas Sviftas). Mirė 1745 m.
1710 — Turkija paskelbė karą Rusijai.
1835 — gimė JAV rašytojas Mark Twain (Markas Tvenas) — Samuel Langhorne Clemens (Samuelis Langhornas Klemensas). Mirė 1910 m.
1872 — Glazge įvyko pirmosios tarptautinės futbolo rungtynės: Škotija — Anglija 0:0.
1874 — Oksforde gimė britų premjeras seras Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis). Mirė 1965 m.
1900 — Paryžiuje mirė airių rašytojas Oscar Wilde (Oskaras Vaildas). Gimė 1854 m.
1939 — daugiau nei 20 Rusijos divizijų įžengė į Suomijos teritoriją.
1971 — JAV prezidentas Richard Nixon (Ričardas Niksonas) įpareigojo importo ir eksporto (EXIM) banką suteikti kreditą Rumunijai: tai buvo pirmasis Vakarų banko kreditas komunistinio bloko valstybei.
1987 — priimta Afganistano Konstitucija.
1989 — teroristai nužudė Vakarų Vokietijos bankininką Alfred Herrhausen (Alfredą Herhauzeną).
1995 — Bill Clinton (Bilas Klintonas) tapo pirmuoju JAV prezidentu, apsilankiusiu Šiaurės Airijoje.
1998 — Didžiosios Britanijos ligoninė, kur tuo metu buvo apsistojęs generolas Augusto Pinochet (Augustas Pinočetas), paskelbė, kad jam nereikalinga medicininė pagalba. Kiti teigė, kad buvęs Čilės diktatorius per daug ligotas, kad jį būtų galima teisti.
2006 — daugiausia musulmonų gyvenamoje Turkijoje popiežius Benediktas XVI vizito metu užsuko į Stambulo Mėlynąją mečetę ir tapo viso labo antruoju Romos katalikų popiežiumi, kada nors įžengusiu į šią šventyklą. Benedikto XVI pirmtakas popiežius Jonas Paulius II pirmą kartą mečetėje apsilankė 2001 metais viešėdamas Damaske.
2009 — didelė Venecijos dalis, taip pat ir Šv.Morkaus aikštė, po ciklono ir natūralios potvynio bangos atsidūrė po vandeniu. Didžiausias potvynis įvyko 1966 m. lapkričio mėnesį, kai miestas atsidūrė 1,94 m po vandeniu.
2010 — Romoje tūkstančiai studentų protestavo prieš vyriausybės numatomą universitetų finansavimo mažinimą.
2011 — būdamas 82-jų metų amžiaus mirė garsus siuvinėjimo meistras Francois Lesage (Fransua Lezažas), kurio išskirtiniai darbai puošė tokių mados namų kaip „Chanel“ ar „Yves Saint Laurent“ aukštosios mados kolekcijas.
2014 — buvusi Kanados generalgubernatorė Michaelle Jean (Mišel Žan), Haityje gimusi buvusi žurnalistė, išrinkta prancūzakalbių šalių organizacijos naująja vadove.
2022 — Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) pasiūlė įkurti „specializuotą teismą“, kuris teistų Rusijos aukšto rango pareigūnus už karą Ukrainoje.
2023 — COP28 šalys priėmė pirmąjį Jungtinių Tautų susitarimą dėl klimato kaitos, kuriuo raginama atsitraukti nuo iškastinio kuro. Pasaulio lyderiai šį susitarimą vadino istoriniu.
Lapkričio 30-oji šou pasaulyje:
1945 — gimė „Deep Purple“ grupės narys Roger Glover (Rodžeris Gloveris).
1968 — grupė iš San Francisko (JAV) „Sly & The Family Stone“ išleido singlą „Everyday People“.
1982 — įvyko paskutinis grupės „Metallica“ koncertas kartu su Ron McGovney (Ronu Makgovnėju), grojusiu bosine gitara.
1983 — policija Amsterdameišlaisvino pagrobtą alaus magnatą Alfred Heineken (Alfredą Hainekeną).
1990 — aktorius Burt Lancaster (Burtas Lankasteris) patyrė insultą.
1994 — šalia Niujorko įrašų studijos įvyko apiplėšimas — buvo pasikėsinta į garsų amerikiečių reperį Tupac Shakur (Tupaką Šakurą). Po penkių šūvių popmuzikantas išliko gyvas.
1998 — buvusi dainininkės amerikiečių Jewel (Džuel) menedžerė Inga Vainshtein (Indža Vainštein) padavė ieškinį į teismą, teigdama, kad ji buvo atleista neteisėtai.
2013 — per automobilio avariją žuvo viena veiksmo filmų apie greitus automobilius „Greiti ir įsiutę“ (Fast and Furious) žvaigždžių Paul Walker (Polas Volkeris).
2023 — po ilgos ligos mirė airių ir britų grupės „The Pogues“ dainų autorius ir vokalistas Shane'as MacGowanas (Šeinas Makgovanas). Jam buvo 65 metai.
