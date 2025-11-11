Lapkričio 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.39 val., leidžiasi 16.26 val. Dienos ilgumas 8.47 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 14.03 val., teka 22.17 val.
Vardadieniai:
Anastazija, Martynas, Menas, Milvydė, Vygintas
Datos:
Šv. Martynas, paskutinė rudens šventė
Viengungių diena
Lapkričio 11-oji Lietuvos istorijoje:
1885 — gimė Stasys Šilingas, spaudos darbuotojas, kritikas, Lietuvos valstybės veikėjas. Mirė 1962 m.
1864 — gimė prancūzų rašytojas, detektyvų ir nuotykių romanų autorius Maurice Leblanc (Morisas Leblanas). Mirė 1941 m.
1866 — gimė prancūzų kalbininkas Antuanas Mejė (Meillet). Jis tyrinėjo indoeuropiečių kalbas. Kelis kartus lankėsi Lietuvoje ir palaikė ryšius su K. Būga. Mirė 1936 m.
1918 — Augustinas Voldemaras sudarė pirmąją nepriklausomos Lietuvos vyriausybę.
1918 — trispalvė pirmą kartą suplevėsavo Vilniuje ant Lietuvos Tarybos namų.
1921 — Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė nutarimą prijungti Klaipėdos kraštą prie Lietuvos.
1950 — gimė kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Kazimieras Garšva.
1951 — Marijampolėje gimė Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas.
2006 — eidamas 72-uosius metus, mirė žymus lietuvių tapytojas, nusipelnęs meno veikėjas Igoris Piekuras.
2006 — susidūrus dviem lengviesiems automobiliams, Vilniuje žuvo kompozitorius, dirigentas, akordeonininkas ir pedagogas Mikas Vaitkevičius.
2007 — po sunkios širdies operacijos mirė kompozitorius, pedagogas Leonas Povilaitis.
2011 — Kauno senamiestyje, Kurpių gatvėje, atidengta nauja atminimo lenta kompozitoriui, pedagogui, chorvedžiui, vargonininkui Jonui Bielioniui.
2013 — arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai apdovanotas pirmo laipsnio Santakos garbės ženklu.
2020 — archeologai ir narai Asvejos ežere aptiko gerai išlikusius XVI amžiaus kario palaikus, kardą, ilgus odinius batus su pentinais, du peiliukus. Tai pirmasis toks radinys Lietuvoje.
2023 — Seimo narys Remigijus Žemaitaitis paskelbė įkūręs partiją „Nemuno aušra“ ir buvęs išrinktas jos pirmininku. Po metų vykusiuose parlamento rinkimuose gavusi 20 mandatų, partija užėmė trečią vietą po socialdemokratų ir konservatorių.
Lapkričio 11-oji pasaulio istorijoje:
1500 — Prancūzijos karalius Liudvikas XII ir Aragono karalius Ferdinandas pasirašė slaptą sutartį dėl Italijos pasidalijimo.
1606 — turkai ir austrai pasirašė taikos sutartį.
1821 — Maskvoje gimė rusų rašytojas Fiodoras Dostojevskis.
1837 — Rusijoje pradėjo veikti pirmoji keleivinio geležinkelio linija, sujungusi Sankt Peterburgą su Carskoje Selo vietove.
1880 — Melburno (Australija) kalėjime mirties bausmė įvykdyta plačiai pagarsėjusiam bastūnui-žudikui Ned Kelly (Nedui Keliui).
1889 — Vašingtonas tapo 42-ąja JAV valstija.
1918 — baigėsi I pasaulinis karas, kurio metu žuvo daugiau nei 10 milijonų žmonių.
1918 — Jozefas Pilsudskis paskelbė nepriklausomą Lenkijos respubliką — Lenkijos Respublikos Nepriklausomybės diena.
1922 — gimė amerikiečių rašytojas Kurt Vonnegut (Kurtas Vonegutas).
1951 — Juan Peron (Chuanas Peronas) antrai kadencijai išrinktas Argentinos prezidentu.
1952 — viešai pademonstruotas pirmasis pasaulyje vaizdo grotuvas.
1971 — JAV Senatas ratifikavo sutartį grąžinti Japonijai Okinavos salą.
1973 — Egiptas ir Izraelis pasirašė karo veiksmų nutraukimo sutartį.
1975 — Angola tapo nepriklausoma valstybe.
1987 — Borisas Jelcinas, kritikavęs pernelyg lėtai vykstančias reformas, pašalintas iš Maskvos kompartijos lyderio pareigų.
1987 — Vincent Van Gogh (Vincento Van Gogo paveikslas) „Irisai“ Niujorke parduotas už rekordinę 53,9 JAV milijono dolerių sumą.
1992 — Anglijos bažnyčia nusprendė, jog moterys gali tapti kunigais.
1994 — Niujorko aukcione už 30,8 mln. dolerių parduotas 72-jų puslapių Leonardo da Vinci (Leonardo Da Vinčio) mokslinių diagramų bei užrašų sąsiuvinis.
1998 — Jungtinių Tautų ginkluotės inspektoriai dėl didėjančios įtampos regione evakuoti iš Irako į Bachreiną.
2004 — Paryžiuje mirė Palestinos išsivadavimo organizacijos „Al Fatah“ įkūrėjas bei vadovas Yassir Arafat (Jasiras Arafatas). Gimė 1929 m.
2014 — auksinis „Patek Philippe“ laikrodis, vadinamas brangiausiu ir sudėtingiausiu pasaulyje, aukcione Šveicarijoje buvo nupirktas už rekordinę 17,1 mln. eurų sumą.
Lapkričio 11-oji šou pasaulyje:
1925 — gimė anglų kilmės Holivudo filmo režisierius John Guillermin (Džonas Gilerminas) (filmas „King Kongas“).
1962 — gimė garsi Holivudo aktorė Demi Moore (Demi Mūr).
1964 — gimė „Ally McBeal“ žvaigždė Calista Flockhart (Kalista Flokhart).
1970 — Bob Dylan (Bobas Dilanas) išleido knygą „Tarantula“.
1974 — gimė aktorius Leonardo Dicaprio (Leonardo Dikaprio).
1976 — roko grupė „Kiss“ išleido albumą „Rock and Roll Over“.
1999 — savo namuose Los Andžele buvo rasta negyva 38 metų Mary Kay Bergman (Meri Kei Bergman), garsinusi Disnėjaus animacinius filmukus „Snieguolė“, „Gražuolė ir pabaisa“, „Pietų parkas“.
2009 — legendinis JAV boksininkas, buvęs pasaulio čempionas sunkaus svorio kategorijoje Mike Tyson (Maikas Taisonas) buvo areštuotas dėl muštynių su fotografu Los Andželo tarptautiniame oro uoste.
2010 — būdamas 91 metų Los Andžele mirė Italijos kino prodiuseris Dino De Laurentiis (Dinas de Laurentis), prisidėjęs kuriant kai kuriuos didžiojo ekrano šedevrus, tarp jų režisierių Federico Fellini (Federiko Felinio) ir Roberto Rossellini (Roberto Roselinio) filmus.
