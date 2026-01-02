Gyventojai apie ateinančius metus: svarbiausia – taika ir sveikata

Paskutinė metų diena daugeliui tampa puikia proga apžvelgti, kokie buvo metai, bei iškelti tikslus ateinantiems.
„Ateinančiais metais noriu daugiau laiko skirti sau ir šeimai“, – sakė pakalbinta vilnietė.
„Laukiame, kad kiti metai būtų geresni nei šie, nes politinė situacija neigiamai veikia žmonių sąmonę“, – neslėpė moteris.
„Svarbiausia, kad būtų taika“, – teigė pašnekovė.
Taigi, ko kauniečiai tikisi iš ateinančių metų?
„Ingridai Šimonytei būti prezidente“, – sakė pakalbintas vyras.
„Reikėtų numesti vieną kitą kilogramą“, – komentavo kaunietis.
Štai VDU kultūrų studijų docentas Arūnas Vaicekauskas tvirtino, kad jei pažadai neišsipildė, vadinasi, buvo per mažai norima. Be to, teigė, jog pati šventė turi būti linksma.
„Dabar visi su tuo tvarumu, pavyzdžiui, dėl fejerverkų yra tam tikri draudimai. Žinoma, reikia kultūringai sutikti Naujuosius metus, t. y. su šampano taure bei gerų draugų būryje“, – kalbėjo jis.
Kai kurie klaipėdiečiai taip pat pasidalino savo didžiausiais norais.
„Norėčiau, kad pasikeistų politinė viršūnė, nes liūdna žiūrėti į tai, ką jie daro“, – neslėpė pakalbintas vyras.
„Kad valdžia galvotų daugiau apie žmones, o ne apie save“, – teigė kaunietis.
„Kad mokesčiai būtų mažesni ir visiems linkiu sveikatos“, – dalijosi vyras.
Tiesa, štai šiauliečiai norais ir ambicijomis taip pat nenusileidžia.
„Svarbiausia, kad būčiau sveika“, – komentavo moteris.
„Tikiuosi, kad žmonės susidraugaus. Nes tas žmoniškumas kažkur dingo, tad tikiuosi, kad žmonės daugiau važiuos į svečius, kalbėsis ir bendraus“, – tvirtino šiaulietė.
Anot psichologų, planavimas yra galingas įrankis. Tiesa, tai reikia daryti protingai – pavyzdžiui, didelius planus patariama suskaldyti į mažesnius žingsnius.
„Stengsimės dirbti, kad norai išsipildytų. Eisime paieškoti laimės, o ne sėdėsime ir lauksime“, – tikino vilnietė.
