Į karinės žvalgybos vadovus skiriamas Mindaugas Mažonas

Jis pareigas eiti pradės kitą pirmadienį.
„Mindaugas Mažonas yra vienas iš labiausiai patyrusių karininkų Lietuvoje, turintis išskirtinę karinę ir diplomatinę patirtį, sukauptą tiek vadovaujant Specialiųjų operacijų pajėgoms (SOP), tiek dirbant tarptautinėje aplinkoje“, – teigė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
„Dabartinėje geopolitinėje situacijoje ypač svarbu, kad karinei žvalgybai vadovautų profesionalus karys ir strategas, gebantis užtikrinti tiek patikimą žvalgybos veiklą, tiek efektyvų tarptautinį bendradarbiavimą“, – pridūrė ji.
Iki šiol M. Mažonas ėjo Lietuvos gynybos atašė pareigas Jungtinėse Valstijose.
2018–2023 metais pulkininkas vadovavo Lietuvos kariuomenės SOP.
M. Mažonas yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, taip pat studijavo Baltijos gynybos koledže Estijoje ir baigė JAV kariuomenės vadų koledžą (angl. U.S. Army Command and General Staff College).
Tarnybos laikotarpiu pulkininkas penkis kartus dalyvavo misijose Afganistane, kuriose tris kartus vadovavo Lietuvos specialiųjų operacijų eskadronui „Aitvaras“.
Pasak ministerijos, eidamas SOP vado pareigas M. Mažonas inicijavo ir derybose su sąjungininkais įtvirtino, kad Lietuvos SOP gautų regiono Specialiųjų operacijų komponento lyderio vaidmenį NATO kolektyvinės gynybos kontekste. Taip pat jo vadovavimo metu SOP atliko ne vieną Lietuvai strategiškai svarbią užduotį, iš jų viešai skelbtos – „Kabulo 11“ ir Lietuvos ambasados Ukrainoje evakuacijos.
M. Mažonas apdovanotas trimis valstybiniais apdovanojimais: Vyčio kryžiaus ordino Karininko ir Riterio kryžiais, bei Vyčio kryžiaus ordino medaliu.
Kaip skelbė BNS, naujasis karinės žvalgybos vadas skiriamas pasibaigus Elegijaus Paulavičiaus kadencijai.
Vis tik pulkininkas šių pareigų jau nėjo nuo birželio, kai krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė jį nušalino nuo pareigų dėl galimo psichologinio smurto ir mobingo žvalgybos pareigūnų atžvilgiu.
Dėl jo veiksmų rugpjūčio pradžioje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, tačiau galiausiai KAM ir E. Paulavičius pasiekė susitarimą, pagal kurį jis nusprendė palikti karinę tarnybą, o ministerija – nutraukti patikrinimą.
Buvęs AOTD vadas taip pat atsiėmė ieškinį dėl nušalinimo nuo pareigų.
AOTD yra viena iš dviejų Lietuvos žvalgybos institucijų, atsakinga už Lietuvos nacionalinio saugumo gynybos srityje užtikrinimą ir jo stiprinimą.
