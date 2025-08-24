Karinės žvalgybos vadas: prielaidų taikai Ukrainoje kol kas nematome

„Vertinant tik tai tą, ką Lietuvos žvalgyba stebi, mūsų oponentus, ir vertinant plataus masto Rusijos karo veiksmus Ukrainoje, trumpuoju laikotarpiu tie veiksmai intensyvūs ir nelėtėja. Tai artimiausiu metu mes prielaidų taikai kol kas nematome“, – LRT laidai „Savaitė“ sekmadienį sakė karinės žvalgybos vadas.
Kaip skelbė BNS, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pasisakė už dvišalį Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimą, tačiau abi šalys kaltina viena kitą nenorint, kad derybos įvyktų.
D. Trumpas žada per dvi savaites įvertinti taikos tarp Ukrainos ir Rusijos perspektyvas. Jis pažymėjo, kad jam suėjus gali tekti imtis „kitokios taktikos“. Be to, D. Trumpas netiesiogiai paragino Ukrainą imtis puolimo prieš Rusiją, paskelbęs, kad galbūt neįmanoma laimėti karo neatakuojant šalies užpuolikės.