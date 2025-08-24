Zelenskis ragina Putiną derėtis

Ukrainai švenčiant Nepriklausomybės dieną Kyjivas sekmadienį surengė dronų smūgių bangą Rusijoje ir sukėlė gaisrą atominėje elektrinėje.
Po diplomatijos suintensyvėjimo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangų tarpininkauti surengiant Rusijos ir Ukrainos lyderių susitikimą perspektyvos pasiekti taiką sumenko, o penktadienį Rusija atmetė bet kokį neatidėliotiną Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimą.
Tačiau V. Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad „lyderių derybų formatas yra veiksmingiausias kelias į priekį“ ir pakartojo raginimus surengti dvišalį viršūnių susitikimą su V. Putinu.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas anksčiau sekmadienį apkaltino Vakarų šalis mėginant blokuoti taikos derybas, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje.
Jis taip pat kritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad jis „atkakliai reikalauja, kelia sąlygas, bet kokia kaina reikalauja nedelsiant susitikti“ su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
V. Zelenskis, kalbėdamas ceremonijoje, kurioje dalyvavo JAV specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas (Kitas Kelogas) ir kiti Vakarų valstybių pareigūnai, pažadėjo „stumti Rusiją į taiką“.
Be to, ukrainiečių prezidentas K. Kelloggą apdovanojo ordinu už nuopelnus Ukrainoje.
Ukraina sako atkovojusi tris Rusijos Donecko srityje užimtus kaimus
Ukrainos vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis sekmadienį pareiškė, kad ukrainiečių kariuomenė atkovojo tris kaimus, kuriuos buvo užėmusi Rusija.
„Mūsų kariuomenė sėkmingai kontratakavo ir išstūmė priešą iš Mychailivkos, Zeleni Hajaus ir Volodymyrivkos kaimų Donecko srityje“, – socialiniame tinkle sakė O. Syrskis.