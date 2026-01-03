Zelenskis: jei Rusija blokuos diplomatiją, Ukraina toliau ginsis

„Jei Rusija visa tai blokuos – ir, kaip sakiau, tai priklauso nuo mūsų partnerių – jei mūsų partneriai neprivers Rusijos nutraukti karo, bus kitas kelias: gintis“, – sakė jis spaudos konferencijoje.
Ukrainos pagrindinių sąjungininkų patarėjai saugumo klausimais anksčiau šeštadienį, praėjus kelioms dienoms po to, kai Kyjivas paskelbė, kad susitarimas yra parengtas „90 procentų“, susitiko Kyjive derybų dėl vadovaujant JAV rengiamo karo su Rusija užbaigimo plano.
Prie derybų nuotoliniu būdu prisijungė ir JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas).
Ukrainos vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad „pirmoji susitikimo dalis buvo daugiausia skirta pagrindiniams dokumentams, įskaitant saugumo garantijas ir požiūrį į taikos planą, taip pat tolesnių bendrų veiksmų seką“.
JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konfliktą Europoje pastarosiomis savaitėmis įgavo pagreitį, tačiau abi pusės vis nepasiekia susitarimo pagrindiniu teritorijos valdymo po karo klausimu.
Rusija, kuri yra okupavusi apie 20 proc. Ukrainos teritorijos, siekia, kad pagal susitarimą jai būtų perduota visiška rytinio Ukrainos Donbaso regiono kontrolė, tačiau Kyjivas yra įspėjęs, kad teritorijos atidavimas tik padrąsins Maskvą, ir pareiškęs, kad nepasirašys taikos susitarimo, kuriuo Rusija nebus atgrasyta nuo naujos invazijos.
Rusija invaziją į Ukrainą pradėjo 2022 metų vasarį, pavadinusi ją „specialiąja karine operacija“, kuria siekiama užkirsti kelią NATO plėtrai. Kyjivas šį karo tikslą vadina melu.
Nuo tada Maskva kone kasdien siunčia dronus ir raketas į Ukrainos miestus ir miestelius, o karo veiksmai ištisus miestus pavertė griuvėsiais.