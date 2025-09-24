Į Lietuvą skridęs ispanų gynybos ministrės lėktuvas prie Rusijos patyrė GPS trukdžių

Incidento metu buvo bandoma išjungti Ispanijos oro ir kosmoso pajėgoms priklausančio lėktuvo A330, kuris skrido į Šiaulių oro bazę, GPS.
Pranešama, kad to padaryti nepavyko, nes lėktuvas gauna signalus iš karinio palydovo.
Ispanijos gynybos ministerija patvirtino šį „Europa Press“ pranešimą.
Lėktuvo vadas neteikė didelės reikšmės incidentui ir sakė, kad tai yra įprasta skrendant šalia Kaliningrado srities tiek civiliniams, tiek kariniams lėktuvams.
Lėktuvu taip pat skrido Lietuvoje dislokuotų ispanų karių artimieji ir žurnalistai, lydintys ministrę jos vizito metu.
M. Robles trečiadienį Šiauliuose susitinka su Lietuvos krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene.
Šiuo metu Šiauliuose dislokuoti Ispanijos karinių oro pajėgų nariai devintą kartą dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse. Ispanijos kontingentas remia čia dislokuotas Vengrijos karines oro pajėgas.
