Į tarnybą kitąmet bus pašaukta apie 5 tūkst. karo prievolininkų

Pasak kariuomenės, kitais metais šaukiamų karo prievolininkų sąrašai bus paskelbti portale „karys.lt“ per kelias dienas po jų sudarymo.
2026-ųjų šaukimas vyks visus metus, nuo sausio 2 iki gruodžio 31 dienos. Jo metu iš viso planuojama pašaukti apie 5 tūkst. karo prievolininkų.
Kaip pažymėjo kariuomenė, šaukiamųjų struktūra išlieka įvairi, atsižvelgiant į skirtingus Lietuvos kariuomenės poreikius ir prievolininkų galimybes.
Apie 3,8 tūkst. jaunuolių bus pašaukta atlikti devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą ir 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, atliks trijų mėnesių tarnybą.
650 karo prievolininkų tarnaus 160–200 dienų pagal jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programas, iš jų 340 tarnaus Lietuvos kariuomenės padaliniuose ir 310 – Lietuvos karo akademijoje.
450 jaunuolių bus pašaukta į 90–120 dienų trukmės tarnybą pagal pagrindinio karinimo rengimo arba karinės specialybės suteikimo programas, kuri truks trejus metus.
Pasak Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų vado Dano Mockūno, 2026-ųjų šaukimas yra kryptingas žingsnis stiprinant valstybės gynybos sistemą.
„Įvairios tarnybos trukmės ir programos leidžia mums lanksčiai reaguoti į kariuomenės poreikius, o jaunuoliams – pasirinkti tinkamiausią tarnybos būdą. Dėmesys rezervui ir karinei parengčiai yra esminiai prioritetai šiandienos saugumo aplinkoje“, – pranešime cituojamas D. Mockūnas.
Kariuomenė akcentuoja, kad 2026-ųjų šaukimo tvarka pritaikyta šiandienos poreikiams, daugiau dėmesio skiriant skirtingiems jaunuolių planams ir studijų grafikams.
Pilnamečiai moksleiviai tarnybą galės pradėti iškart baigę mokyklą, o studentams suteikiama galimybė rinktis trumpesnes tarnybos formas, kad jos būtų suderinamos su studijomis.
Po privalomosios tarnybos suformuotų įgūdžių palaikymui numatytas ilgesnis rezervo laikotarpis. Pasak kariuomenės, tai padeda užtikrinti, kad valstybė turėtų gerai parengtus rezervistus ir efektyvų mobilizacinį pajėgumą.
Kitąmet privalomąją tarnybą bus galima atlikti ir Specialiųjų operacijų pajėgose, kur be kita ko rengiami parašiutininkai, dronų operatoriai, ruošiama operacijoms vidaus vandens telkiniuose.
Ši galimybė prieinama iki balandžio 18-osios rengiamą atranką įveikusiems šauktiniams.
Taip pat bus tęsiama šiais metais pradėta programa LDK Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų batalione, kur ruošiami bazinių informacinių technologijų, radijo ryšio sistemų ir kibernetinio saugumo specialistai.
Kaip rašė BNS, nuo sausio įsigalioja pernai birželį Seimo priimta karo prievolės reforma, kuri numato, kad į karo prievolininkų sąrašą bus įrašomi 17-os metų jaunuoliai, o į tarnybą šaukiami 18–22 metų vaikinai.
Pokyčiai numato ir įprastos tarnybos diferencijavimą pagal trukmę – jaunuoliams atsiradanda galimybė atlikti trijų, šešių arba devynių mėnesių tarnybą.
Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, pastaraisiais metais daugiau kaip 60 proc. į profesinę karo tarnybą priimamų karių sudaro baigusieji privalomąją pradinę karo tarnybą.
