Prasideda kasmetinis šaukimas į privalomąją karo tarnybą

2026 metais į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą planuojama pašaukti per 3,8 tūkst. asmenų. Jų tarnyba truks devynis mėnesius.
Į tarnybą taip pat dar bus pašaukta 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, jie tarnaus tris mėnesius.
Kariuomenės duomenimis, dar 650 karo prievolininkų dalyvaus 160–200 dienų trukmės jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programose, 450 jaunuolių bus pašaukti į 90–120 dienų trukmės tarnybą pagal pagrindinio karinio rengimo arba karinės specialybės suteikimo programas, dar 210 aukštųjų mokyklų studentų ar absolventų tarnybą galės atlikti dalyvaudami jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose.
Kaip įprasta, sausio pradžioje Krašto apsaugos ministerijoje bus sudaromas šiemetinių karo prievolininkų sąrašas. Į jį bus įtraukti konstitucinę pareigą turintys atlikti jaunuoliai.
Nepriklausomų stebėtojų akivaizdoje teisės aktų nustatyta tvarka jį sudarys kompiuterio programa sausio 7 dieną.
Šauktinių Lietuvos kariuomenėje buvo atsisakyta 2008 metais, tačiau reaguojant į Rusijos agresiją Ukrainą ir Krymo aneksiją 2015 metais ji grąžinta.
