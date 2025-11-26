Inga Ruginienė ragina neieškoti „slaptų kėslų“ LRT vadovo atleidimą lengvinančiose pataisose

„Aš tai neieškočiau raganų medžioklės ir kokių nors slaptų kėslų“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ trečiadienį sakė ministrė pirmininkė.
„Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio inicijuotos pataisos numato, kad transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip pusė tarybos narių.
Įstatymo projektą registravusios grupės Seimo „aušriečių“ ir „valstiečių“ teigimu, dėl dabar nustatytos per aukštos dviejų trečdalių balsų kartelės LRT generalinio direktoriaus atleidimas anksčiau laiko yra neįmanomas. Be to, slaptas balsavimas tarybos narius apsaugotų nuo išorinio spaudimo.
Pokyčius „aušriečių“ vedlys siūlo po neseniai atlikto visuomeninio transliuotojo audito, kurį Seimas pavedė atlikti šios politinės jėgos iniciatyva. Valstybės kontrolės teigimu, didžiausi nustatyti trūkumai yra susiję su paslaugų įsigijimais neskelbiant viešųjų pirkimų, socialinėmis garantijomis, kai dalis darbuotojų dirba pagal autorines sutartis.
Po audito R. Žemaitaitis sakė, kad LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė turėtų trauktis iš pareigų. Tuo metu audito rezultatus vertinusi transliuotojo taryba šio klausimo nekėlė.
Šios savaitės pradžioje registruotas pataisas kritikuoja dalis žiniasklaidos, visuomenininkų ir opozicijos. Siūlymui viešai nepritaria ir du LRT tarybos nariai – Deimantas Jastramskis ir Irena Vaišvilaitė.
Be kita ko, kritikai sako, kad pokyčiai yra iš esmės nukreipti prieš dabartinę LRT vadovę.
I. Ruginienė sako, kad slaptumas balsavime yra naudingas.
„Visą laiką atviras balsavimas įpareigoja. Ir visąlaik atviram balsavimui gali daryti įtaką įvairūs galbūt susitarimai (...). Slaptas balsavimas – kai tau niekas nedaro įtakos, niekas nežino, kas už ką ir kaip subalsavo. Tu atėjai, užbraukei tą pavardę, kokią nori. (...) Galų gale tu pasilieki su savo sąžine, atitrūkęs nuo visų kitų nuomonių ir įtakų“, – teigė ministrė pirmininkė.
„Dėl balsų kiekio, tai jeigu kažkam atrodo, kad tai yra neigiamas sprendimas, tai Seimo salėj galima tai koreguoti. Bet Seimo salėje lygiai taip pat, jeigu balsuojame dėl asmenybės – 50 proc. plius vienas“, – kalbėjo socialdemokratė.
„Aušriečių“ siūlomų pokyčių ketvirtadienį turėtų imtis Seimas. Jo vadovas Juozas Olekas sako palankiai vertinantis pataisas.
Savo ruožtu Seimo teisininkai įžvelgia pataisų galimą neatitikimą Konstitucinio Teismo išaiškinimams bei Europos Sąjungos reglamentui dėl visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo užtikrinimo.
