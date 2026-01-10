Ruginienė sako, jog yra galimybė nekeisti Tarybos narių balsavimo proporcijų, atleidžiant LRT vadovą

„Kas kelia patį didžiausią jautrumą? Tai 3/4 , 50 proc.+1 ar dar kitoks santykis. Tai jį kompromiso būdu, man atrodo, tikrai galima suderėti ir sutarti, galbūt išvis nekeisti“, – penktadienį LRT televizijai sakė Vyriausybė vadovė.
Tuo metu įstatymo projekte numatytus pakeitimus, pagal kuriuos už LRT vadovo atleidimą Tarybos nariai balsuotų slaptai, Vyriausybės vadovė sako palaikanti.
„Slaptas balsavimas, man atrodo, net Seime įrodė, kad tai yra demokratijos išraiška (…), kad tai yra absoliuti demokratija kiekvienam laisvai išreikšti savo balsą. Tai manau, kad to pokyčio tikrai nereikia bijoti. Tuo labiau, kad jis buvo ilgą laiką numatytas įstatyme, tik visai neseniai buvo pakeistas. Jeigu darbo grupė sutars ties tam tikrais minimaliais pakeitimais, kurie yra būtini, įvedant demokratiją į pačią LRT tarybą, aš nematau, dėl ko reikėtų laužyti ietis“, – akcentavo ministrė pirmininkė.
Tikisi, kad darbo grupė ras būdą patobulinti esamą tvarką
I. Ruginienė tikisi, jog pristabdžius su LRT įstatymo pataisomis susijusius procesus, parlamente sudarytai darbo grupei pavyks rasti būdą patobulinti šiuo metu galiojančią tvarką.
„Procesas yra pristabdytas, kalbamasi su įvairiais ekspertais, kartu ir su ta pačia opozicija, ieškant bendrų kompromisinių variantų. Ir aš labai tikiu, kad tie variantai bus surasti. Aš manau, kad nėra ir niekada nebuvo tikslas pakenkti, bet kaip tik buvo tikslas padaryti geriau. Čia ant kelio užvedė ir tos pačios Valstybės kontrolės audito išvados, ir kiti dalykai, tai jeigu mes galime surasti kompromisą, kad padarytume geriau, aš labai tikiuosi, kad būtent darbo grupės darbo išeiga ir eis būtent šita kryptimi“, – LRT televizijai sakė Vyriausybės vadovė.
ELTA primena, kad gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus tvarkos.
Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka. Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turės patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tai tikimąsi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimo dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos – prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.
Naujausi komentarai