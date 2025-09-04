Institucijos vėluoja įgyvendinti kas penktą Valstybės kontrolės rekomendaciją

Jos teigimu, tą padaryti dažniausiai stabdo užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros IT projektuose, specialistų kaita ir jų trūkumas bei ilgas teisės aktų rengimo procesas.
„Matome, kad rekomendacijos įgyvendinamos atsakingiau, tačiau valdžios institucijos vis dar prisiima per mažai atsakomybės už spartesnę šalies pažangą. Dalis rekomendacijų, kurioms reikalingi sisteminiai pokyčiai, taip ir lieka gulėti stalčiuose“, – pranešime cituojama valstybės kontrolierė.
Vis tik, nepaisant to, pasak I. Segalovičienės, teigiamų pokyčių yra.
„Pagerėjo asmenų su negalia įsidarbinimas, registruoti bedarbiai užėmė daugiau darbo vietų. Taip pat daugiau socialinę riziką patiriančių šeimų vaikų gavo privalomą ikimokyklinį ugdymą“, – nurodė ji.
Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita rodo, kad buvo atnaujintos 66 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sukurtos 2 325 naujos ir atnaujintos 1 808 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, nupirkta 1 420 komplektų įrangos, skirtos mokytojų darbo vietoms modernizuoti.
Tuo metu rekomendacijų įgyvendinimas dėl saugaus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo bei Regionų plėtros programos vėluoja.
Pasak Valstybės kontrolė, jau 2024 metų pabaigoje turėjo būti priimti sprendimai dėl saugaus elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir galimų papildomų finansavimo šaltinių.
Taip pat iki šių metų pabaigos būtina imtis veiksmų stiprinant Regionų plėtros programos valdytojo vaidmenį.
Teigiama, kad programos koordinavimas vyksta nenuosekliai, o programos dalyviai veikia atskirai.
