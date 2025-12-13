Seimas svarstys siūlymą „įdarbinti“ valstybės dirbtinio intelekto asistentą

Tai numatančias Viešojo administravimo įstatymo pataisas antradienį Seimui pateikė Audito komiteto narys Artūras Zuokas kartu su kitais kolegomis.
Priėmus įstatymo pataisas, jo manymu, Lietuva būtų viena iš pirmųjų Europos Sąjungos (ES) valstybių, kuri aiškiai pasako, kad šalis juda link valstybės DI asistento sukūrimo.
Jei Seimas pritartų, DI įrankius būtų galima pasitelkti dokumentų ruošimui, gyventojų užklausų analizavimui, sprendimų projektavimui, grįžtamojo ryšio analizei.
Beje, projektas numato, kad galutinis automatizuotai priimtas sprendimas, jei būtų galimų klaidų ar neatitikimų, turi būti iš naujo peržiūrimas viešojo administravimo įgalioto darbuotojo. Į įstatymą taip pat siūloma įrašyti, kad DI taikymas turi būti skaidrus, pagrįstas ir vykdomas prižiūrint atsakingam darbuotojui.
„DI asistentas nekeičia žmogaus, jis nepriimtų sprendimų už valstybės tarnautojus. Jis tik atliktų pagalbinius darbus: apdorotų užklausas, rengtų dokumentų projektus, analizuotų informaciją. Tokius darbus šiandien darome rankomis, o jie „suvalgo“ milžiniškus valstybės resursus. Pasauliniai tyrimai rodo, kad pasinaudojus DI per kelis metus galima būtų sutaupyti iki 30 proc. darbo laiko“, – komentuodamas iniciatyvą Eltai sakė A. Zuokas.
Pasak jo, priėmus įstatymo pataisas būtų patobulintas šiuo metu savivaldybių ir valstybės institucijose taikomas „vieno langelio“ principas.
„Šiandien valstybinės institucijos į paklausimus atsakinėja per 20 darbo dienų. Valstybės DI asistentas leis gauti informaciją tą pačią dieną. Tai yra tikras „vieno langelio“ pakeitimas – užklausos bus apdorojamos automatiškai, iki minimumo mažinant biurokratiją. Manau, kad „vienas langelis“ jau yra vakar diena. Su šiuo įstatymo pakeitimu siūlome valstybę judėti link „vieno langelio“ tobulinimo, kitaip tariant, sukurti valstybės DI asistentą“, – sako A. Zuokas.
Pasak jo, įstatymo pataisos taip pat numato galimybę DI asistentui teikti proaktyvias paslaugas.
„Tai reiškia, kad gyventojams nereikės rūpintis ir galvoti, kada reikia eiti profilaktiškai pasitikrinti pas gydytoją, kada ir kokius sumokėti mokesčius ar, sakykime, atlikti kitą pareigą, pavyzdžiui, pratęsti leidimą medžioklės ginklui. Visa tai atliks DI asistentas informuodamas jus iš anksto“, – pateikdamas projektą parlamente sakė Mišrios Seimo narių grupės narys A. Zuokas.
2024 m. duomenimis, iš 188 šalių Lietuva šiuo metu užima 33 vietą valdžios pasirengime taikyti DI.
Pernai atliktos apklausos duomenimis, 15,3 proc. viešojo sektoriaus subjektų pritaiko DI sprendimus savo veikloje.
Siūlo ir gyventojus paruošti DI iššūkiams
Projektui oponavę Seimo nariai akcentavo galimas asmens duomenų tvarkymo, gyventojų pasirengimo naudotis moderniomis technologijomis problemas.
„Džiaugiuosi žmonėmis, kurie turi vizionierišką nuotaiką ir matymą. DI iš tikrųjų yra geras įrankis, jeigu tinkamai jį naudoji ir tam esi pasiruošęs. ES priėmė Dirbtinio intelekto aktą, bet iš tikrųjų mūsų teisinėje sistemoje nėra apibrėžties. Vienintelė rezoliucija buvo priimta Seime praeitą kadenciją dėl etiško DI naudojimo“, – pastebėjo Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
Seimo liberalo Eugenijaus Gentvilo nuomone, reikėtų pagalvoti ir apie gyventojų pasirengimą dirbti su DI.
„Kaip paruošti žmones, kad jie paklaustų standartizuotai, kad DI nesutriktų ir nepradėtų šnekėti visko, ką žino?“ – Seimo salėje svarstė E. Gentvilas.
Patikrinęs, kaip savivaldybės šiuo metu naudoja DI įrankius, Seimo narys Viktoras Fiodorovas neslėpė nusivylimo.
„Kelių savivaldybių puslapiuose specialiai pasižiūrėjau dirbtinio intelekto įskiepius. Kai paklausi dėl konkretaus tarybos posėdžio sprendimo, tai jis pasiūlo pačiam nueiti ir pasiieškoti. Tai yra tik akių dūmimas, parodymas, kad esame modernūs ir tiek. Iš tikrųjų niekur nesame pajudėję į priekį, nes tų pačių IT reikalų, informacinių sistemų ir DI panaudojimo strategijos mes neturime“, – pastebėjo V. Fiodorovas.
Nepaisant tam tikro skeptiškumo, A. Zuoko iniciatyva sulaukė kolegų pritarimo pateikimo stadijoje. Ją palaikė 79 Seimo nariai, susilaikė 5. Projektą svarstys Ekonomikos, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai. Sulaukęs Vyriausybės išvados į plenarinę salę jis sugrįš pavasarį.
Naujausi komentarai