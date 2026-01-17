Inžinerijos bataliono išminuotojai tarnybą skaičiuoja ne metais, o neutralizuotais sprogmenimis

Per dvylika praėjusių metų mėnesių Plk. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai, reaguodami į iš įvairių Lietuvos vietų gautus gyventojų pranešimus, neutralizuoti pavojingų radinių vyko 834 kartus ir nukenksmino 4 tūkst. 493 vienetus įvairaus tipo bei kalibro standartinių sprogstamųjų užtaisų bei amunicijos. Šie skaičiai yra šiek tiek mažesni nei ankstesniais metais. Tačiau Sprogmenų neutralizavimo kuopos vado kpt. Domo Laukaičio teigimu, iškvietimų dinamika keletą pastarųjų metų yra stabili.
„50 iškvietimų mažiau, 50 daugiau – tai yra natūrali švytuoklė, kuri kartojasi metai iš metų. Paprastas to paaiškinimas – gamta. Didelis įšalas kelia objektus į dirvos paviršių, tad kuo šaltesnė žiema, tuo galima tikėtis didesnės radinių gausos. Jau įdomu, kiek Barbora bus dosni šiemet“, – nežymų neplaninių sprogmenų neutralizavimo operacijų skaičiaus sumažėjimą paaiškino jis.
2025-aisiais pagal rastą kiekį, kaip ir kiekvienais metais, dominavo įvairaus kalibro artilerijos sviediniai bei minosvaidžio minos, nemažai neutralizuota rankinių granatų, keletas aviacinių bombų. Daugiausiai iškvietimų išminuotojai sulaukė iš Šakių, Vilkaviškio, Raseinių, Klaipėdos, Vilniaus savivaldybių. Kuopos vadas sako, kad tokia iškvietimų geografija suformuota karinių konfliktų – I ir II pasaulinių karų, partizaninio pasipriešinimo kovų, šaltojo karo metu vykusių karinių mokymų – ir nekinta nuo pat 1991 metų, kai buvo pradėti Lietuvos teritorijos valymo darbai.
Paklaustas, kokią praėjusių metų neutralizavimo operaciją įvardytų kaip pačią įsimintiniausią, didelę darbo su sprogmenimis patirtį turintis kpt. D. Laukaitis atviras: „Su kiekvienais metais vis sunkiau kažkuo pasididžiuoti. Kai tenka dirbti su sprogmenų kiekiais, kurie siekia toną, o kartais ir daugiau, savotiškai „atbunki“ ir 250 kg aviacinė bomba toli gražu neatrodo didelis iššūkis. Galbūt smagiausia buvo dirbti su 129 vienetais 105 mm kalibro artilerijos sviediniais, rastais Klaipėdos rajone statant naują gyvenamųjų namų kvartalą, taip pat paminėjimo vertas vokiškos aviacinės bombos SC-250 neutralizavimas Vilniuje.“
Pernai darbo išminuotojams netrūko ir valant potencialiai sprogmenimis užterštas teritorijas pagal patvirtintą metinių darbų planą. Planinių darbų metu naudojant įvairią įrangą išvalyta net 656 ha civilinių ir karinių teritorijų: 32 ha teritorijų patikrinta su minų ieškikliais ir magnetometrais, 13 ha – su distancinėmis išminavimo mašinomis ir net 611 ha vizualiniu būdu. Sprogmenų neutralizavimo kuopos vadas kpt. Domas Laukaitis sako, kad daugiausiai laiko, žmogiškųjų resursų bei sunkaus ir atkaklaus darbo pareikalavo Rūdninkų poligono valymas vizualiniu metodu, kai kariams teko apeiti, patikrinti ir išvalyti daugiau nei 200 ha teritoriją.
Laukiame ir žinome, tuoj nutirps sniegas ir su statybininkų grįžimu į statybvietes bei pirmaisiais ūkininkų vizitais į laukus vėl mirgės mūsų švyturėliai ir darysime tai, kam esame pašaukti.
Nepaisant to, kad sprogmenų paieškos bei neutralizavimo darbų skaičiai įspūdingi, tai yra tik nedidelė, nors ir labiausiai visuomenėje matoma, Sprogmenų neutralizavimo kuopos karių veiklos dalis. 2025 metais išminuotojai dalyvavo daugybėje įvairaus masto pratybų Lietuvoje ir užsienyje, vykdė paramas kitiems padaliniams, vedė mokymus įvairioms valstybės institucijoms, taip didindami tarnautojų bendrą supratimą apie sprogmenis bei prisidėdami prie jų saugumo, rengė kuopos veiklos pristatymus visuomenei švenčių bei renginių metu, kėlė kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. Kuopos vado kpt. Domo Laukaičio nuomone, verta paminėti ir tai, kad praėjusiais metais kuopos kariams teko vykdyti ir tokias užduotis, kokių iki šiol nebuvo darę, pavyzdžiui, sprogdinti neeksploatuojamus vandens bokštus ir įgyti „know how“ gebėjimų aukštoms konstrukcijoms naikinti.
Paprašytas parašyti išminuotojams pažymį už praėjusius metus ir pasidalinti naujų metų lūkesčiais Sprogmenų neutralizavimo kuopos vadas kpt. Domas Laukaitis nusišypsojo: „Bent jau 11 tai tikrai parašyčiau. Ir ne su pieštuku, o tušinuku, nes metai buvo su didele turbulencija. O naujiems metams kažkokių išskirtinių lūkesčių neturime. Svarbiausia, kad visi būtų saugūs ir geros nuotaikos. Laukiame ir žinome, tuoj nutirps sniegas ir su statybininkų grįžimu į statybvietes bei pirmaisiais ūkininkų vizitais į laukus vėl mirgės mūsų švyturėliai ir darysime tai, kam esame pašaukti.“
