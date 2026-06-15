Jau aišku, kada į Lietuvą atkeliaus vasariški orai

Jos teigimu, artimiausią naktį šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių trumpai palis. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų, jo greitis sieks 5–10 m/s. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 8–13 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną, jos teigimu, taip pat bus debesuota su pragiedruliais. Visame krašte protarpiais lis, kai kur smarkiai. Vietomis griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, kai kur gūsiai iki 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra sieks 13–18 laipsnių šilumos, vėsiausia bus Žemaitijoje.
Savaitės viduryje lietūs tęsis, bus šilčiau
Pasak T. Kaunienės, trečiadienį ciklonas pamažu tols, tačiau jo poveikis vis dar bus didelis. Tiek naktį, tiek dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatomi trumpi lietūs, dieną gali lyti ir keletą kartų, tačiau iškrentančio vandens kiekis jau bus gerokai mažesnis negu antradienį. Vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį vėl nukris iki 8–13 laipsnių šilumos, dieną oras turėtų sušilti iki 16–21 laipsnio.
„Ketvirtadienį mūsų orus lems Vidurio Europos anticiklono šiaurės rytinis pakraštys. Naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais, aprimus vėjui, vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį vėl pasiskirstys tarp 8–13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus“, – Eltai sakė sinoptikė.
Pasak LHMT atstovės, įdienojus vietomis, daugiausia – šiaurės rytinėje šalies pusėje, nulis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pūs iš vakarų, pietvakarių, jo greitis sieks 6–11 m/s. Termometrai pavėsyje rodys 18–23 laipsnius šilumos, vėsiau bus tik pajūryje – 15–17 laipsnių.
Artėjant savaitgaliui, vis labiau šils
Prognozuojama, jog artėjant savaitgaliui Lietuvoje vietomis vis dar gali palyti, tačiau termometrų stulpeliai dienomis kils vis aukščiau.
„Penktadienį Lietuva pateks į aukštesnio slėgio sritį. Vėjas aprims. Rasis daugiau giedro dangaus lopinėlių, tačiau lietaus, bent jau dieną, visiškai išvengti nepavyks. Tik naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus, kai kur ūkanota. Dieną vėl bus palankios sąlygos formuotis kamuoliniams lietaus debesims, tad vietomis, ypač – šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, vėl turėtų kliūti trumpo, nedidelio lietaus. Iš pietvakarių plūstanti šiluma naktį neleis orui atvėsti žemiau 10–15 laipsnių, dieną kilstelės temperatūrą iki 20–25, pajūryje – iki 17–19 laipsnių“, – teigė sinoptikė.
Jos teigimu, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas bus nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį svyruos tarp 10–15 laipsnių šilumos, dieną beveik visur, išskyrus Kuršių neriją, šoktelės iki 22–27 laipsnių.
Sekmadienio dieną lietaus tikimybė padidės, tačiau šilumos turėtų būti dar daugiau.
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