JAV mokslininkai Lietuvai perduos Vladimiro kalėjimo kalinių kartotekos fotokopijas ir duomenų bazę

2025-11-12 06:42
BNS inf.

JAV mokslininkai trečiadienį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC) perduos Vladimiro kalėjime Rusijoje kalintų asmenų kartotekos fotokopijas ir elektroninę duomenų bazę.

Arūnas Bubnys
Arūnas Bubnys / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Renginio metu Tuskulėnų memoriale Vilniuje bus pasirašyta kartotekos perdavimo sutartis, po to bus surengta spaudos konferencija.

Renginyje dalyvaus LGGRTC vadovas Arūnas Bubnys, centro Okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo skyriaus vedėjas Artūras Grickevičius, centro Atminimo programų skyriaus vedėja Violeta Jasinskienė.

Unikalią sukauptą istorinių archyvinių duomenų dalį centrui dovanoja Vladimiro kalėjimo politinis kalinys, Čikagos universiteto profesorius Marvinas Williamas Makinenas ir duomenų ir dirbtinio intelekto ekspertas Aris Davidas Kaplanas.

Tarp kalinių kartotekos fotokopijų yra ir Lietuvos gyventojų duomenys.

Vladimiro kalėjime Rusijoje kalinti Sovietų Sąjungos ir kitų šalių valstybiniai bei kariniai veikėjai, dvasininkai, antibolševikinio pasipriešinimo dalyviai. Į jį už ypatingus nusižengimus – nepaklusnumą, sukilimų, maištų organizavimą, pabėgimą – siųsti politiniai kaliniai iš daugelio gulago lagerių. Kalėjimo režimas buvo vienas griežčiausių Sovietų Sąjungoje.

Kalėjime įvairiu laiku yra kalėję nemažai politinių kalinių iš Lietuvos, tarp jų – Balys Gajauskas, Juozas Laukaitis, Teofilius Matulionis, Antanas Merkys, Vladas Mironas, Mečislovas Reinys, Aleksandras Stulginskis, Marija Urbšienė, Juozas Urbšys.

Arūnas Bubnys

