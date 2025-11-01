Kada galima vaikus namuose palikti vienus?

Apie tai papasakojo vaiko teisių atstovė Ugnė Klingerė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Priminkime tėvams, kada jau gali vaikai likti vieni namuose, ir kaip pasirūpinti jų saugumu.
– Pradėsiu nuo teisės aktų. Teisės aktai sako, kad vaikų iki šešerių metų nereikėtų arba negalima palikti vienų namuose be priežiūros. Taip kalbant, lyg ir nuo šešerių metų jau teisiškai galima tai daryti, bet mes, kaip vaiko teisių gynėjai, visada sakome, kad atsakymas slypi kiekvienoje šeimoje individualiai. Kai kalbama apie vaikus nuo šešerių ir vyresnius – tai tikrai tėvų toks įsivertinimo klausimas, ar jau saugu palikti vaiką vieną, ar ne. Tikrai žinome, kad vaikai yra skirtingi, jų savarankiškumas irgi skirtingas. Tėvai geriausiai ir žino, kada jau vaikas tam pasiruošęs, kada ne. Yra tam tikri dalykai, kuriuos tikrai reikėtų aptarti su vaiku prieš jam tą pirmą kartą pasiliekant vienam. Aišku, gal tą laiką ilginti po truputėlį.
– Ar gali vyresni broliai, seserys prižiūrėti jaunesnius?
– Iš esmės ta taisyklė yra, kad vaikai iki šešerių metų neturėtų likti su jaunesniais nei 14 metų vaikais. Taip galime sakyti, kad jau vyresni broliai, sesės nuo 14 metų amžiaus gali prižiūrėti ir mažesnius vaikus. Tačiau irgi lieka ta pati taisyklė – visada turime, kaip tėvai, įvertinti tiek to mažojo gebėjimus, tiek ir, aišku, jau to vyresniojo brolio ar sesės atsakingumą, gebėjimą pasirūpinti mažuoju.
