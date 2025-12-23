Kai kurie tautiečiai džiaugiasi snaigėmis ir sniegu

Antradienio rytą snieguotais vaizdais dalijosi Šiaulių gyventojai. Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ tautiečiai skelbė, kad snyguriuoja Klaipėdos rajone, sninga Plungės rajone.
„Truputį pasnyguriavo, saulei tekant – 6 laipsniai šalčio“, – rašė Panevėžio gyventoja.
Viena kita snaigė iškrito ir Mažeikių rajone.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, pirmadienis buvo debesuotas. Vietomis krito nedideli krituliai, vyravo lietus. Aukščiausia oro temperatūra 3–9 laipsniai šilumos. Naktį vietomis krito krituliai. Žemiausia oro temperatūra buvo labai nevienoda: daug kur nukrito iki 4 laipsnių šalčio bei 1 laipsnio šilumos.
Šiaurės rytiniame šalies pakraštyje šalo iki 5–9 laipsnių šalčio (šalčiausia buvo Zarasuose).
„Nedažnai taip būna, kad dieną oro temperatūra imtų gana sparčiai kristi. Šiandien didesnėje šalies dalyje rytas bus šiltesnis už dieną ir vakarą. Apsirenkit šilčiau. Po ilgą laiką vyravusios šilumos visi pripratom, todėl bus nešilta“, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, trečiadienį Lietuvoje žymesnių kritulių nenumatoma. Plikledis. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra pirmoje dienos pusėje 1–6 laipsniai šalčio, kai kur 0–2 laipsniai šilumos, vėliau temperatūra kris.
Trečiadienį kritulių tikimybė nedidelė. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 0–5 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienį be žymesnių kritulių. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
Gruodžio 23 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 11 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Specialistai primena, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. „Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“ – primena meteorologai.
Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–6, Kuršių mariose – 4, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.
