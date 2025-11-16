Orai: Lietuvoje – vis balčiau

Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ skelbiama, kad snaigės krenta Tauragėje ir jos rajone, Pabradėje, kai kur Vilniuje ir kitose vietovėse.
„Gaila, pas mus daug šiluminių vamzdžių po žeme eina. Turim pirmąjį sniegelį. Nors tiek. Su savimi pasiėmiau du mandarinus. Kad linksmiau būtų“, – vaizdais iš Vilniaus dalijosi Milda.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Ryte ir dieną žmonės dalijosi šalnos vaizdais.
„Nuo šarmos pabaltavusi žolė, namų ir automobilių stogai sukūrė žiemišką vaizdelį. Iki kol neapsiniaukė net iš palydovo matėsi, jog Lietuva atrodo balčiau“, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Kaip rodo Lietuvos hidrometeorologijos meteorologijos stočių duomenys, maždaug trečdalyje Lietuvos naktis buvo pati šalčiausia šį rudenį.
Anot G. Valaikos, vienur pirmasis sniegas jau buvo, kitur dar tik bus.
„Šiandien vakare ir artimiausią naktį snigs. Ims formuotis laikina sniego danga iki keleto centimetrų storio. Ji susidarys ne visur. Pietinėje šalies dalyje, ten kur krituliai atslinks anksčiausiai, fazė gana greitai pasikeis iš sniego-šlapdribos į lietų. Kitur sniegas kris ir kaupsis ilgesnį laikotarpį“, – teigė meteorologas.
Žemėlapiuose – skirtingų orų modelių skaičiavimai. Sniego dangos storis (cm) pirmadienį ryte. „Orai ir klimatas Lietuvoje“ iliustracijos.
Sinoptikai jau anksčiau pasidalijo perspėjimu ir ragino vairuotojus būti atidesniems.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad pirmadienio naktį daug kur krituliai, vyraus šlapdriba. Plikledis, kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje iki 3 laipsnių šilumos. Dieną vietomis krituliai, daugiausia lietus. Rytą kai kur plikledis, rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 0–5, pajūryje 6–8 laipsniai šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Trečiadienį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Naujausi komentarai