Kaip išvengti gaisro namuose

Socialiniame tinkle „Facebook“ Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasidalijo svarbia informacija, ką turi žinoti kiekvienas gyventojas.
„Dažniausiai gaisrai kyla dėl žmogaus neatsargumo, netinkamo elektros ar šildymo prietaisų naudojimo, atviros ugnies palikimo be priežiūros. Todėl labai svarbu žinoti pagrindines gaisrų priežastis, jų prevencijos priemones ir tinkamus veiksmus nelaimės atveju.
Atsakingas elgesys ir pasirengimas gali padėti išvengti skaudžių pasekmių ir apsaugoti save bei artimuosius“, – teigiama įraše.
Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras taip pat pasidalijo iliustracija, ką svarbu žinoti.
Išvengti gaisro padės:
nerūkykite lovoje;
nepalikite ant viryklės ar krosnies verdančių puodų, kepančių maisto produktų;
atsargiai elkitės su žvakėmis;
namuose įsirenkite autonominius dūmų detektorius.
Ką daryti, kai kyla gaisras:
jei namuose kilo nedidelis gaisras, mėginkite jį gesinti patys;
kilus gaisrui, kad spėtumėte išeiti į lauką, turite tik porą minučių;
išėję iš pastato skambinkite pagalbos telefonu 112;
niekada negrįžkite į degantį pastatą;
nerizikuokite gyvybe dėl jame likusių daiktų ar dokumentų.
Naujausi komentarai