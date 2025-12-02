 Kalėdine nuotaika užsikrėtė ir pareigūnai: jau antrą dieną gauname pranešimus

2025-12-02 13:07 diena.lt inf.

Prasidėjus gruodžiui, kalėdinė nuotaika juntama vis labiau. Savo ruožtu Lietuvos policija socialiniuose tinkluose paskelbė nuotaikingą vaizdo įrašą – netylant pranešimams apie mažųjų elfų išdaigas, policijos pareigūnai dalijosi svarbiu patarimu.

„Jau antrą dieną gauname pranešimus, kad elfai vėl siaučia mieste – kažkur išmėtomas tualetinis popierius, kažkur dingsta šokoladas iš advento kalendoriaus. Štai ir dabar turime pranešimą, kad kažkur mieste, virtuvėje, iš miltų kažkas daro angelus.

Vykstame į pranešimą, tuo labiau, kad jau keletą esame sulaikę. Vykstame aiškintis ir, tikiuosi, kad jūs ant jų nesupyksite ir būsite geri. Ir kiekvieną kartą neskambinkite mums, nes jie galbūt Kalėdų Seneliui praneš apie jūsų gerus darbus ir jūs gausite gerą dovaną“, – vaizdo įraše kalbėjo policijos pareigūnas ir atsisveikinęs „išskubėjo į įvykį“.

Elfai išdaigininkai – šventinė tradicija, kilusi iš JAV, tačiau vis dažniau atsidurianti ir lietuvių namuose.

Mažieji elfai ne tik stebi vaikų elgesį ir viską papasakoja Kalėdų Seneliui, bet ir kasnakt krečia netikėtas išdaigas, kurios rytą pradžiugina vaikus.

