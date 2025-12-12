Kalėdos, kurios kuria stebuklus: tūkstančiai vaikų sulauks išpildytų svajonių

Apie projektą „Vaikų svajonės“ papasakojo jo vadovė Ramunė Baltaduonienė.
– Papasakokite apie šį projektą.
– „Vaikų svajonės“ – ypatinga socialinė iniciatyva, kuri jau 15 metų padeda sudėtingomis sąlygomis gyvenantiems vaikams išpildyti jų svajones. Šiuo metu vyksta „Vaikų svajonių Kalėdos“. Kviečiame visus geros valios žmones ir įmones prisidėti prie orių vaikų svajonių Kalėdų.
– Bet tai yra ne tik kalėdinė iniciatyva. Renkate vaikų svajones ir kitoms progoms, taip?
– Per metus turime tris projektus. Pavasarį visada startuojame su „Vaikai su (ne)GALIA“ – siekiame parodyti kitokią galią turinčių vaikų svajones, galimybes ir norus. Vasarą, rugpjūčio mėnesį, startuojame su projektu „Labas, rugsėji“, kurio metu padedame vaikams pasiruošti mokyklai, taip pat remiame dienos centrus ir užklasinę veiklą.
– Ar visos kalėdinės svajonės šiais metais jau yra išpildytos?
– Kalėdinių svajonių yra be proto daug. 9700 jų jau pasirinktos, ir tikimės, kad jų dar šiek tiek pasipildys. Visos svajonės jau turi savo svajonių pildytojus, todėl tikimės, kad jos tikrai pasieks visus vaikus.
– Tai jų gali kiekvieną dieną atsirasti, taip?
– Dar po keletą tikrai atsiras. Ne taip, kaip projekto pradžioje, bet svajonių dar tikrai turėsime. „Vaikų svajonės“ ir buvo sukurtos tam, kad žmonės ne tik išsirinktų dovaną, ją nupirktų ir išsiųstų. Vienas pagrindinių šios iniciatyvos skirtumų nuo kitų – galimybė nupirkus svajonę aplankyti vaiką ir parodyti jam dėmesį. Tai renkasi nemažai žmonių ir įmonių – jie vyksta aplankyti vaikus.
– Kokia svajonė buvo populiariausia?
– Kiekvienais metais vaikai svajoja apie panašius dalykus: paspirtukus, ausines, išorines baterijas, žaisliukus, lėlytes. Negalime išskirti vienos populiariausios svajonės – jos kasmet būna labai panašios.
– O koks amžius dažniausiai būna dalyvaujančių vaikučių?
– Mūsų projekte dalyvauja vaikai nuo 2 iki 19 metų. Sakome, kad dvejų metų vaikas jau gali pasakyti, ko nori, ir dalyvauti projekte gali visi, kurie dar mokosi mokykloje.
– Dar priminkite, kaip atrenkamos šeimos ir vaikai, galintys dalyvauti projekte.
– Projekte dalyvauja šeimos, kurios bendradarbiauja su socialiniais centrais, dienos centrais ir bendruomenėmis. Tik šių darbuotojų dėka šeimos patenka į mūsų projektą.
– O kokių atgarsių ar istorijų sulaukiate, kai žmonės įteikia dovaną vaikui?
– Turime labai daug nuostabių istorijų. Kiekvienais metais socialiniuose tinkluose ir per spaudą raginame atsiliepti vaikus, kurie užaugo su „Vaikų svajonėmis“ ir dabar patys pildo kitų vaikų svajones. Šiais metais sulaukėme ypatingos istorijos – laiško iš merginos, kuri prieš aštuonerius metus dalyvavo projekte. Tuomet viena lietuvė, gyvenanti Norvegijoje, išpildė jos svajonę – padovanojo karoliukų ir apyrankių vėrimo rinkinį. Tarp jų užsimezgė ryšys, kuris tęsiasi iki šiol – jos bendrauja jau visus tuos metus, o mergina netgi buvo nuvykusi pas ją į Norvegiją. Turime daug tokių gražių istorijų, kaip viena dovana pakeitė vaikų gyvenimus.
