Kalėdų Senelis atskleidė paslaptį: štai ko vaikai šiemet prašo labiausiai

Elfai jau rūšiuoja vaikų atsiųstus laiškus. Daugiausia jų šiemet atkeliavo iš Lenkijos, Italijos, Taivano ir Japonijos.
„Nors dauguma žmonių dabar siunčia žinutes internetu, jie vis dar žino, kad Kalėdų Senelis yra senamadiškas ir teikia pirmenybę tikriems laiškams“, – pasakojo moteris.
Ko gi mažieji šiemet prašo labiausiai?
„Tokie žaislai kaip „Lego“ visada išlieka populiarūs, taip pat ir knygos. Tačiau šiais laikais, žinoma, populiari ir elektronika – nauji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai ir panašios prekės. O šiemet, sakyčiau, didžiulio populiarumo sulaukė ir Labubu“, – vardijo moteris.
Kai kurie vaikai laiškus Kalėdų Seneliui atvyksta įteikti asmeniškai. Kasmet čia apsilanko apie 700 tūkst. žmonių.
„Tai tikrai stebuklinga. Atsidurti Kalėdų Senelio šalyje – kas gali būti geriau?“ – džiaugėsi dalyvė.
„Čia sunku nejausti Kalėdų dvasios, nes visur matyti Kalėdų simboliai. Pakanka tik pažvelgti aplink – sniegas, žiburiai, elfai, Kalėdų Senelis. Viskas atrodo tarsi stebuklas“, – kalbėjo kita dalyvė.
Kalėdų Senelis skuba perskaityti visus laiškus.
„Pasirengimas Kalėdoms vyksta labai gerai, nes elfai buvo itin užsiėmę. Jie sumanūs, darbštūs ir nuveikė daug. Buvo daug darbo su dovanomis, treniravome elnius, poliravome Rudolfo nosį. Darbo tikrai netrūko, bet beveik viską jau padarėme“, – pasakojo Kalėdų Senelis.
O ar vaikai šiemet buvo geri?
„Manau, kad jie beveik visą laiką elgėsi gana gerai – to pakanka. Sklandė gandai, kad esu sakęs, jog reikia visą laiką būti labai geram. Tai neįmanoma. Manau, kad suaugusieji tai supranta. Tai nėra reikalavimas – pakanka stengtis“, – svarstė Kalėdų Senelis.
Kalėdų Senelis kviečia susimąstyti.
„Šių Kalėdų proga tikiuosi, kad visi prisiminsime, jog turime vieną pasaulį, vienus bendrus namus. Linkiu, kad rastume akimirką pagalvoti, kaip Kalėdos galėtų mus suartinti ir kaip galėtume gyventi taikoje visame pasaulyje. Linkiu linksmų ir taikių Kalėdų“, – linkėjo Kalėdų Senelis.
Prieš išvykdamas į kelionę Kalėdų Senelis pasveikino įvairiomis kalbomis. Netrukus dovanos pasklis po visą pasaulį.
Naujausi komentarai