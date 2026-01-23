Kam šiemet atiteks Valdo Adamkaus premija

Premijos steigėjai laukia nominacijų mokslo, visuomenės, politikos ir verslo srityse. Paraiškos Prezidento V. Adamkaus premijai gauti priimamos nuo šių metų sausio 20 d. iki kovo 16 d.
Premijos nugalėtojas tradiciškai bus paskelbtas Tarptautinės motinos žemės dieną – balandžio 22 d., o iškilmingas premijos įteikimas vyks birželio 5 d. – Tarptautinės aplinkos apsaugos dieną. Laureatui bus įteikta 5 tūkst. eurų suma ir skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio skulptūrėlė.
Nugalėtoją rinks komitetas, kurį sudaro Europos Parlamento narys Virginijus Sinkevičius, primatologė dr. Birutė Galdikas, VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis, KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro direktorius prof. dr. Visvaldas Varžinskas, žurnalistas Donatas Puslys ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis.
Prezidento V. Adamkaus premija atnaujintu formatu teikiama nuo 2021 m. Jos laureatais tapo dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila, visuomenininkas Giedrius Bučas, prof. dr. Tatjana Paulauskienė, ilgametis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius. 1992–2005 m. buvo teikiama paties V. Adamkaus inicijuota aplinkosaugos premija, kuria buvo siekiama prisidėti prie aplinkosaugos plėtros Lietuvoje.
2021 m. atkurta premija remiasi Jungtinių Tautų „Žemės čempionų“ (UN The Champions of the Earth) formatu. Premijos steigėjai – Prezidento V. Adamkaus biblioteka-muziejus ir D. Gedvilienės fondas. Fondo valdytojas Gabrielius Gedvila yra prezidento V. Adamkaus jaunystės draugas. Jo velionė žmona Dana buvo aistringa aplinkosaugos gerbėja. Po jos mirties šeima nutarė įsteigti fondą ir jos sukauptas lėšas skirti Lietuvos aplinkosaugai gerinti. D. Gedvilienės fondą administruoja JAV įsikūręs Lietuvių fondas.
Prezidentas V. Adamkus iki 1997 m. buvo JAV Aplinkos apsaugos agentūros Didžiųjų ežerų regiono vadovas. Iš 26-erių įstaigoje praleistų metų septyniolika metų buvo jos vadovas.
