2026-01-08 07:01
BNS inf.

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) vadas pulkininkas Linas Idzelis ketvirtadienį pasirašys sutartį dėl organizacijos finansavimo 2026 metais.

KAM su Šaulių sąjunga pasirašys sutartį dėl šiemet organizacijai skiriamų lėšų / P. Adamovič / BNS nuotr.

„Šiais metais LŠS finansavimas bus naudojamas įgyvendinant nuoseklią šaulių rengimo sistemą, užtikrinant naujų narių įtraukimą, vienetų modernizaciją ir jiems reikalingą specialų aprūpinimą“, – BNS nurodė Krašto apsaugos ministerija.

Praėjusiais metais KAM buvo įsipareigojusi šauliams skirti per 20 mln. eurų.

Lietuvos šaulių sąjunga yra savanoriška sukarinta pilietinė organizacija, kurios tikslas – stiprinti valstybės gynybinį pajėgumą ir ugdyti pilietiškumą. Ji turi apie 17 tūkst. narių.

Agresijos atveju šauliai koviniais būriais remtų Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, kitais pajėgumų vienetais padėtų užtikrinti viešosios tvarkos palaikymą, kritinės infrastruktūros objektų apsaugą, okupuotoje teritorijoje vykdytų ginkluotą ir nesmurtinį pilietinį pasipriešinimą.

