Raudonasis Kryžius ir Šaulių sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį

„Visuomenės pasirengimas prasideda nuo žinių ir aiškių veiksmų. Kuo daugiau žmonių žino, kaip elgtis krizės metu, tuo saugesnės tampa mūsų bendruomenės, tuo stipresnė yra mūsų valstybė“, – išplatintame pranešime teigė LRK generalinė sekretorė Ingrida Damulienė.
„Šis pajėgumų ir kompetencijų apjungimas, matymas ir veikimas ta pačia – visapusiško visuomenės atsparumo stiprinimo kryptimi išvien su Lietuvos šaulių sąjunga padės ne tik išvengti funkcijų dubliavimo, bet ir iššūkių akivaizdoje leis greičiau bei efektyviau paskirstyti savanorius ir resursus teikiant reikalingą pagalbą žmonėms“, – pridūrė ji.
Sutartį pasirašę organizacijų vadovai sutarė ekstremaliųjų situacijų ir krizių metu koordinuotai veikti teikiant pirmąją pagalbą, stiprinant psichologinį ir informacinį visuomenės atsparumą, taip pat bendradarbiauti evakuojant sužeistuosius ir ligonius, vykdant dingusių asmenų paieškos operacijas, dalyvauti bendrose pratybose.
„Mūsų valstybės atsparumo krizėms ar karams pagrindas – visuomeninės organizacijos, kurios geba telkti ir kryptingai vesti žmones ten, kur jų tuo metu mūsų brangiajai Tėvynei labiausiai reikia. O mūsų susitarimas veikti bendrai su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija šį pagrindą tik dar labiau sustiprina, nes leidžia suvienyti pajėgumus, veikti kryptingai ir kuria vieningą sistemą, į kurią valstybė galės atsiremti ištikus bėdai“, – sakė LŠS vadas Linas Idzelis.
Pasak I. Damulienės, LRK į šį bendradarbiavimą atneša ir tarptautinį dėmenį – abi šalys įsipareigojo savo organizacijų narių apmokymą ir vykdomas veiklas grįsti pagarba tarptautinei humanitarinei teisei, kas tampa ypač svarbu humanitarinės pagalbos pasiekimui karinio konflikto atveju.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus iniciatyva 2025 metų rudenį atlikto reprezentatyvaus gyventojų nuomonės apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms tyrimo duomenimis, Lietuvos Raudonasis Kryžius yra pirmoji organizacija, kurią gyventojai spontaniškai įvardija kaip padedančią pasiruošti krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, antrąją įvardija būtent Lietuvos šaulių sąjungą.
Ši bendradarbiavimo sutartis galios penkeriems metams su galimybe bendradarbiavimą pratęsti.
Naujausi komentarai