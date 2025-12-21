 Vyriausybė pritarė siūlymui karo atveju Šaulių sąjungą įtraukti į ginkluotąsias pajėgas

2025-12-21 18:33
ELTOS inf.

Vyriausybė šią savaitę pritarė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) parengtiems įstatymo pakeitimams, pagal kuriuos karo padėties metu komendantiniai Lietuvos šaulių sąjungos ginkluotojo pasipriešinimo ir specializuoti vienetai automatiškai taptų ginkluotųjų pajėgų dalimi.

Vyriausybė pritarė siūlymui karo atveju Šaulių sąjungą įtraukti į ginkluotąsias pajėgas / A. Ufarto/ELTOS nuotr.

„Teisės aktų pakeitimai didins Lietuvos šaulių sąjungos integraciją į valstybės nacionalinio saugumo ir gynybos sistemą ir stiprins šaulių pasirengimą dalyvauti ginkluotoje valstybės gynyboje“, – teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Įstatymo pakeitimuose taip pat siūloma išplėsti šauliams ir asmenims, siekiantiems jais tapti, taikomus patikros reikalavimus. Ši patikra apimtų jų veiklą, ryšius ir kitas susijusias aplinkybes, galinčias turėti įtakos patikimumui, pažeidžiamumui, nacionalinio saugumo interesams bei lojalumui Lietuvai.

Patikimumo patikra nebūtų taikoma jauniesiems šauliams.

Numatoma, kad taikos metu Šaulių sąjungos ginkluoto pasipriešinimo ir specializuotų vienetų šauliai būtų priskirti kariniams vienetams, siekiant užtikrinti jų integraciją į ginkluotąsias pajėgas ir pasirengimą gynybos užduotims karo metu.

Be to, įvedus karo padėtį, šių vienetų šauliams būtų taikomos tos pačios tarnybos sąlygos, kaip ir kitiems ginkluotųjų pajėgų nariams.

Pritarusi šiems įstatymo pakeitimams, Vyriausybė juos pateikė Seimui.

