Šaulių sąjungai KAM šiemet skirs 24,2 mln. eurų

„Nuosekliai toliau stiprinam Šaulių sąjungą ir bendradarbiavimą kartu su Lietuvos kariuomene. Neabejotinai Lietuvos šaulių sąjunga yra svarbi Lietuvos saugumo ir gynybos užtikrinimo dedamoji. Matome labai aiškias kryptis, aiškius tikslus. Svarbiausia yra sąveika su Lietuvos kariuomene, galimybės bendrai dirbti ir prireikus bendrai, kolektyviai ginti Lietuvą“, – po sutarties pasirašymo ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo ministras.
Anot L. Idzelio, organizacijos biudžetas reguliariai auga, ateityje jis galėtų siekti ir 30 mln. eurų.
Augantis finansavimas bus skirtas pilietinio pasipriešinimo, gynybos įgūdžių kursams vesti tiek mokyklose, tiek įmonėse, įsigyti dronų, šaudmenų, lazerinių šaudyklų, taip pat bus skiriama pinigų organizacijos pastato remontui.
„Šaulių sąjunga atrado savo vietą ir, praktiškai, įsijungia į karo komendantūrą. (...) Dabar jau galima įsigyti šiek tiek priemonių, galima nusamdyti žmonių, nes užduočių spektras auga. Ir galime pasiremontuoti, ginklų įsigyti, kariniam rengimui amunicijos ir pratybose dalyvauti su kariuomene“, – teigė L. Idzelis.
„Karinis rengimas vykdomas labai rimtai. Tai štai šita sutartis dabar mus įpareigoja ir per šiuos metus mes tikrai vykdysime daug veiklų ir dar netgi žymiai daugiau negu kad ir darėme visko anksčiau“, – pabrėžė jis.
Pasak L. Idzelio, iki 2035 metų taip pat planuojama padidinti sąjungos narių skaičių iki 50 tūkst., savo ruožtu ministras teigė, kad nors tokie ambicingi tikslai yra keliami, svarbiausia – nuoseklus ir palaipsnis organizacijos stiprinimas.
Kaip rašė BNS, Lietuvos šaulių sąjunga yra savanoriška sukarinta pilietinė organizacija, kurios tikslas – stiprinti valstybės gynybinį pajėgumą ir ugdyti pilietiškumą. Ji turi apie 18 tūkst. narių.
Agresijos atveju šauliai koviniais būriais remtų Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, kitais pajėgumų vienetais padėtų užtikrinti viešosios tvarkos palaikymą, kritinės infrastruktūros objektų apsaugą, okupuotoje teritorijoje vykdytų ginkluotą ir nesmurtinį pilietinį pasipriešinimą.
