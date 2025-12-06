Iniciatyva „Šviesių minčių Kalėdos“ kartu su „Lidl“ kviečia padovanoti bendrystės jausmą senjorams

„Šviesių minčių Kalėdos“ – tai kasmetinė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus socialinė iniciatyva, vykstanti kalėdiniu laikotarpiu visoje Lietuvoje. Visus metus vyresnio amžiaus žmonės kviečiami prisijungti į senjorų klubus bendrystei, kūrybai ir prasmingam laikui kartu, o šventiniu laikotarpiu jų veikla įgauna ypatingą prasmę – dalyviai kuria ryšius, dalijasi istorijomis bei patirtimis ir puoselėja draugystę.
Šios iniciatyvos metu senjorai kviečiami prisijungti, o jų artimieji bei visi norintys prisidėti – užregistruoti savo pažįstamą vyresnio amžiaus žmogų į artimiausią Senjorų klubą, apsilankyti kartu ar tiesiog padovanoti laiko ir dėmesio.
Į Senjorų klubus galima užsiregistruoti užpildžius registracijos formą internetu arba paskambinus telefonu111.
Senjorų klubai suburia daugiau nei 1800 aktyvių narių visoje šalyje. Šiuo metu Lietuvoje veikia virš 70 klubų, kurie įsikūrę tiek miestuose, tiek rajonuose – Alytuje, Birštone, Elektrėnuose, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Panevėžyje, Rokiškyje, Vilniuje, Ukmergėje, Visagine, Šiauliuose bei Alytaus, Jonavos, Klaipėdos, Mažeikių, Panevėžio, Pasvalio, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilkaviškio, Zarasų, Šiaulių, Šilalės ir Šilutės rajonuose.
„Kalėdos – tai metas, kai kiekvienas iš mūsų labiau nei bet kada pajuntame bendrystės svarbą. Visgi kartu tai ir laikas, kai vienišumo jausmas gali būti ypač stiprus tiems, kurie šventes sutinka be artimųjų. Jau šeštus metus vykstanti iniciatyva „Šviesių minčių Kalėdos“ suteikia galimybę visiems prisidėti prie pokyčio, kad kuo daugiau vyresnio amžiaus žmonių pajustų, jog jie nėra vieni“, – sakė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Komunikacijos ir marketingo departamento vadovė Ieva Dirmaitė.
Siekiant, kad bendrystės ir žmogiško artumo jausmas pasiektų kuo daugiau vyresnio amžiaus žmonių, šiemet prie kasmetinio projekto prisijungė ir žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“. Spalį prekybos tinklo užsakymu atliktas „Norstat“ tyrimas atskleidė, kad 64 proc. šalies gyventojų mano, jog šventiniu laikotarpiu daugiau dėmesio ir įvairios paramos – tiek emocinės, tiek finansinės – reikia skirti vienišiems seneliams bei vyresniems žmonėms. Tai tapo ir papildoma paskata prisidėti prie šio reikšmingo projekto.
„Amžėjimas senjorų gyvenime dažnai reiškia ne tik fizinius pokyčius, bet ir emocinius, socialinius bei praktinius iššūkius, todėl itin svarbu palaikyti iniciatyvas, kurios padeda juos mažinti – skatina bendravimą, tikrą ryšį bei dėmesį vienas kitam. „Šviesių minčių Kalėdos“ – ne tik projektas, o prasmingas kvietimas pastebėti tuos, kuriems trūksta žmogiško artumo. Suprantame, kokia prasminga ir reikalinga ši iniciatyva, todėl norime būti jos dalimi, kad kuo daugiau senjorų jaustųsi reikalingi ir vertinami“, – pažymėjo „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Bendrystė – neįkainojama dovana
Senjorų klubai – tai saugi, šilta ir gyvybinga erdvė, kurioje vyresnio amžiaus žmonės ne tik leidžia laiką kartu, bet ir atgauna gyvenimo džiaugsmą, įgauna pasitikėjimo savimi, stiprina sveikatą, išmoksta naujų įgūdžių bei tampa bendraminčių bendruomenės dalimi.
„Bendrystė yra vienas svarbiausių dalykų žmogaus gyvenime – ji suteikia prasmės, sustiprina, o kartais tiesiog padeda išgyventi sunkius laikus. Mūsų savanoriai kasdien mato, kaip paprastas pokalbis, išklausyta istorija ar kartu išgertas arbatos puodelis gali pakeisti žmogaus dieną. Būtent tokių akimirkų daugiausia gimsta Senjorų klubuose, o iniciatyva „Šviesių minčių Kalėdos“ – tai būdas šią bendrystę sustiprinti ir priminti, kad kiekvienas galime būti šviesos šaltinis šalia esančiam“, – tvirtino Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Komunikacijos ir marketingo departamento vadovė.
I. Dirmaitės teigimu, svarbu, kad tokias iniciatyvas palaiko verslas, kuris aktyviai nori prisidėti prie prasmingų pokyčių mūsų visuomenėje – „Lidl Lietuva“ palaikymas šiųmetinei „Šviesių minčių Kalėdų“ iniciatyvai yra ir gerumo pavyzdys, kuris sutelkia geram darbui ir padeda per šias šventes senjorams visoje Lietuvoje padovanoti daugiau šviesos.
„Socialinė atsakomybė – viena svarbiausių mūsų veiklos krypčių. Siekiame prisidėti prie iniciatyvų, kurios kuria teigiamus pokyčius visuomenėje ir suteikia daugiau džiaugsmo tiems, kuriems to labiausiai reikia. Partnerystė su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi mums yra prasmingas būdas dalintis gerumu bei stiprinti bendrystės jausmą visoje šalyje“, – sakė A. Bubnelis.
Vieta, kurianti ryšius
Senjorų klubai veikia visus mietus, o juose nemokamai gali susitikti visi vyresnio amžiaus žmonės.
„Pavyzdžiui, visą gruodį Senjorų klubai virs jaukiomis kūrybos erdvėmis – vyks atvirukų gamybos, kalėdinių vainikų, žaisliukų ir dekoracijų dirbtuvės, kepami šventiniai sausainiai. Kiekviena tokia veikla padeda senjorams ne tik įgyti naujų įgūdžių ar žinių, bet ir suburia su bendraminčiais, įkvepia pasitikėjimo savimi, sukuria progą atrasti draugystę savimi. Senjorų klubai kuria aplinką, kurioje kiekvienas žmogus jaučiasi išgirstas, reikalingas ir vertinamas. Čia atsiranda ryšiai, kurie tęsiasi ir už klubo ribų – dalyviai susitinka, bendrauja, padeda vieni kitiems kasdienybėje“, – pasakojo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Komunikacijos ir marketingo vadovė I. Dirmaitė.
Ji priduria, kad tokios veiklos tampa ne tik prasmingu laisvalaikiu, bet ir svarbia emocine atrama. Daugelis senjorų pabrėžia, kad čia jie atranda motyvaciją bei priklausymo bendruomenei jausmą. „Šviesių minčių Kalėdos“ primena, kad bendrystė neturi amžiaus – ji gimsta ten, kur žmonės atviri vieni kitiems.
