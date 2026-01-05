Kardinolas Audrys Juozas Bačkis išleistas iš ligoninės

Gruodžio 11 dieną į Santaros klinikas paguldytam kardinolui buvo atlikta skubi operacija.
„Kardinolas (A. J. – BNS) Bačkis sparčiai sveiksta, todėl prašome tikinčiuosius ir toliau lydėti jį malda, meldžiantis už sėkmingą reabilitaciją“, – portalui sakė Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos vienuolyno, kuriame gyvena kardinolas, sesuo Aldona Dalgėdaitė.
A. J. Bačkis gimė 1937 metais Kaune. Baigė Popiežiškąjį Grigaliaus universitetą Romoje, vėliau studijavo Šventojo Sosto diplomatinėje akademijoje ir Popiežiškajame Laterano universitete.
Dirbo Vatikano nunciatūrose Filipinuose, Kosta Rikoje, Turkijoje, Nigerijoje. Dalyvavo konklavose renkant popiežius Benediktą XVI ir popiežių Pranciškų.
1991 metais paskirtas Vilniaus arkivyskupu metropolitu, buvo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku.
Kardinolas yra apdovanotas Didžiojo kunigaikščio Gedimino 2-jo laipsnio ordinu, Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi.
A. J. Bačkis yra vienas iš penkių dvasininkų Lietuvos istorijoje, kuriam suteiktas kardinolo titulas. Kardinolu jis tapo 2001 metais.
Anksčiau šis titulas suteiktas Jurgiui Radvilai, Vincentui Sladkevičiui, Sigitui Tamkevičiui, o pernai Rolandui Makrickui.
