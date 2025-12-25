 Bebaimis vyras grįžo į degantį namą ir išgelbėjo dukterį

2025-12-25 23:44
Parengta pagal užsienio spaudą

Vyras pateko į ligoninę dėl sunkių nudegimų, kuriuos patyrė išnešdamas iš ugnies šešiolikos metų dukterį.

Bebaimis vyras grįžo į degantį namą ir išgelbėjo dukterį / AFP nuotr.

Apie didvyrišką amerikiečio iš Mičiganos valstijos Johno Bermackerio poelgį rašo WZZM.

Johnas prabudo nuo sužadėtinės Michelle klyksmo – degė jų namas. Vyras tuojau pat iššoko iš lovos ir išvedė šeimą į gatvę. Pasak Michelle, išeidama iš namų ji suprato, kad kartu su visais nėra Johno dukters Calli.

Vyras tai taip pat pastebėjo. Jis, nieko nesvarstydamas, grįžo į degantį namą.

Tuo metu mergina miegojo antrame aukšte. Pasak Johno, jis vos priėjo iki dukters, nes pakeliui vis suklupdavo ir krisdavo ant laiptų. Galų gale jam pavyko pažadinti Calli. Vyras išgelbėjo ją, tačiau apdegė net pusę kūno.

Dabar nukentėjusysis guli reanimacijos palatoje ir kenčia skausmus. Jo duktė apdegė tik 16,5 proc. kūno. Mergina jaučiasi gerai, daug miega.

Nors ugniagesiai į įvykio vietą atvyko greitai, jie nespėjo išgelbėti namo. Ugnis namą visiškai sunaikino.

Šiame straipsnyje:
apdegė pusę kūno
ugniagesiai
išgelbėjo dukterį
bebaimis vyras
degantis namas
ligoninė

