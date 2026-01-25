 Vilniuje nuo užšalusio ledo į ligoninę pristatytas nepilnametis: rankoje sprogo petarda

2026-01-25 10:43
BNS inf.

Vilniuje šeštadienį nuo užšalusio Neries upės ledo į ligoninę pristatytas nepilnametis, jam tą pačią dieną rankoje sprogo petarda.

Vilniuje nuo užšalusio ledo į ligoninę pristatytas nepilnametis: rankoje sprogo petarda / L. Balandžio/ BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį apie 15 val. į Vilniaus ligoninę iš Grigiškių nuo užšalusio Neries upės ledo, pristatytas ir paguldytas nepilnametis (gimęs 2012 metais), kuriam tą pačią dieną, apie 14 val. rankoje sprogo petarda. 

