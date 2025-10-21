Kariuomenė atliko pirmąjį bandomąjį sraigtasparnių „Black Hawk“ skrydį

Anot jos, skrydžio metu buvo patikrintos visos pagrindinės orlaivio sistemos, įvertintas jų funkcionalumas bei sklandus veikimas.
„UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparniai tai naujas Lietuvos kariuomenės mobilumo ir technologinės pažangos etapas. Šie orlaiviai leis kariams vykdyti įvairaus tipo operacijas – nuo paieškos ir gelbėjimo iki kovinių užduočių“, – pranešime cituojamas kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
„Ypatingai ačiū Pensilvanijos nacionalinei gvardijai, kurie padėjo su sraigtasparnių testavimu, konsultavimu bei simuliatoriaus skyrimu Lietuvos kariuomenei“, – pridūrė jis.
Lietuvos kariuomenės sraigtasparnių pilotai, kurie pilotuos UH-60M „Black Hawk“ orlaivius, baigė aštuonių savaičių permokymo programą JAV, kur įgijo šio tipo sraigtasparnio piloto kvalifikaciją.
Pasak kariuomenės, toliau pasirengimą jie tęs Lietuvoje – vykdys praktinius skrydžius kartu su JAV instruktoriais ir „Black Hawk“ treniruokliu, kuris Aviacijos bazėje veikia nuo šių metų rugsėjo mėnesio.
Aviacijos bazės atstovų teigimu, sėkmingas pirmasis techninis skrydis „žymi naują etapą Karinių oro pajėgų vystymesi – tai ne tik nauja oro transporto priemonė, bet ir naujos galimybės mūsų pilotams ir techniniam personalui“.
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazę pirmieji du UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparniai pasiekė spalio 18 dieną. Kitais metais kariuomenės orlaivių parką papildys dar du tokio tipo sraigtasparniai.
BNS rašė, kad Lietuva sraigtasparnius UH-60 „Black Hawk“ įsigijo 2020 metais, pernai Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose atidarytas angaras sraigtasparnių laikymui, priežiūrai ir aptarnavimui.
UH-60M „Black Hawk“ – modernus, aukštos technologinės klasės orlaivis, pasižymintis naujomis technologijomis, patikimumu ir universalumu.
Pasak kariuomenės, šios priemonės leidžia pilotams koncentruotis į užduoties vykdymą, aplinkos analizę ir padeda efektyviau reaguoti į kylančias grėsmes.
Sraigtasparniai gali vykdyti užduotis sausumoje, jūroje ar sudėtingomis oro sąlygomis, todėl reikšmingai sustiprinami Lietuvos kariuomenės operaciniai pajėgumai.
