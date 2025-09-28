 Kėdainių rajone už 2,4 mln. eurų planuoja tiesti pėsčiųjų ir dviračių taką

Kėdainių rajone už 2,4 mln. eurų planuoja tiesti pėsčiųjų ir dviračių taką

2025-09-28 12:55
BNS inf.

Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuva“ užsakymu statybos įmonė „Doresta“ už maždaug 2,4 mln. eurų iki kitų metų rudens nuties pėsčiųjų ir dviračių taką prie Josvainių, Kėdainių rajone, pranešė „Via Lietuva“.

Kėdainių rajone už 2,4 mln. eurų planuoja tiesti pėsčiųjų ir dviračių taką
Kėdainių rajone už 2,4 mln. eurų planuoja tiesti pėsčiųjų ir dviračių taką / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Įgyvendinant projektą kelyje Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai, 14–17 km ruože, bus tiesiamas naujas 4 km ilgio ir 2,5 km pločio takas, jis sujungs jau esamus pėsčiųjų ir dviračių takus. Taip pat bus įrengti apsauginiai atitvarai.

Pasak pranešimo, sutvarkyta infrastruktūra bus pritaikyta ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

Be to, Kėdainių rajone šiais metais bus tvarkomas pėsčiųjų ir dviračių takas kelio Šėta-Okainiai-Truskava 1 km ruože.

Abu projektai finansuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Šiame straipsnyje:
pėsčiųjų ir dviračių takas
Kėdainių rajonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų