Kelionės su vaikais: ką svarbu žinoti

Poilsis ir pramogos

Anot kelionių eksperto Algio Brazionio, planuojant kelionę su vaikais, ypač svarbu tinkamai pasirinkti kelionės laiką ir pobūdį.

„Jei turite galimybę rinktis skrydžio laiką, patogiausia keliauti ryte, apie 8 val. – ne pernelyg anksti, kad reiktų keliauti neišsimiegojus, ir pakankamai laiku, kad neprarastumėte visos dienos vykstant iki kelionės tikslo. Grįžtant vertingiausias pasirinkimas – popietinis arba vakarinis skrydis. Tokiu būdu dar turėsite laiko veikloms paskutinę kelionės dieną ir galėsite ramiai sugrįžti namo“, – teigia jis.

Ekspertas pastebi, kad jau kurį laiką kelionių su vaikais tendencijos nesikeičia, nes pagrindiniai vaikų poreikiai išlieka tokie pat.

„Vaikams reikia maudynių, saulės, pramogų ir vandens parkų. Tėvai renkasi tokias keliones, kuriose galima derinti pažintį su poilsiu ir įvairiomis, visai šeimai tinkamomis pramogomis“, – pabrėžia A. Brazionis.

Kelionių dokumentai

Dokumentų paruošimas – vienas svarbiausių etapų ruošiantis kelionei su vaikais. A. Brazionis atkreipia dėmesį, jog keliaujant Europoje tiek vaikams, tiek suaugusiesiems būtina turėti asmens dokumentus ir, patartina, jų kopijas, taip pat – Europos sveikatos draudimo kortelę.

„Ši kortelė padeda lengviau gauti pirminę medicinos pagalbą užsienyje. Tai labai aktualu, nes netikėtų sveikatos sutrikimų ar, bendrai, nelaimingų atsitikimų keliaujant su vaikais pasitaiko dažniau nei norėtųsi. Be to, visiems keliautojams be išimčių rekomenduojame pasirūpinti kelionės draudimu – jo kaina nėra didelė, ypač įvertinus galimus nuostolius, jei keliautumėte neapsidraudę“, – teigia jis.

Tačiau ši kortelė suteikia teisę tik į būtinąją medicinos pagalbą, ir tik ES šalyse, Norvegijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje. Todėl kelionių draudimas – ypač svarbus keliaujant su vaikais, nes užtikrina platesnę apsaugą nuo įvairių netikėtumų.

Statistika rodo, kad būtent šeimos su mažais vaikais dažniausiai susiduria su netikėtais kelionių planų pasikeitimais – tiek dėl staigių vaikų susirgimų prieš kelionę, tiek dėl nelaimingų atsitikimų ar ligų kelionės metu.

Dėmesys sveikatai

Ruošiantis atostogauti su šeima A. Brazionis pataria iš anksto pasirūpinti vaistinėle su būtiniausiomis priemonėmis.

„Keliaujant su savimi būtina turėti pleistrų – ypač jei planuojama daug vaikščioti. Vaikai neretai paslysta, nusibrozdina rankas ar kojas, todėl verta su savimi turėti ir dezinfekcinio purškalo. Žinoma, šeimos vaistinėlė taip pat visada turėtų būti užpildyta priešuždegiminiais vaistais, vaistais nuo alergijos. Ruošiantis kelionei su vaikais ypač svarbu nepamiršti apsaugos nuo saulės priemonių“, – dalijasi jis.

Ekspertas taip pat atkreipia dėmesį, kad kelionėse neišvengiamai keičiasi vaikų mityba, juos supanti aplinka, o mažieji dažnai yra jautresni tokiems pokyčiams nei suaugusieji.

„Keliaujant su vaikais pravartu turėti vaistų gerinti virškinimo veiklai. Jei keliaujama lėktuvu, reikėtų pasiruošti situacijoms, kai vaikams gali užgulti ausis, keliaujant į kalnuotas vietoves – pasirūpinti vaistais nuo pykinimo. Atidžiai apgalvota ir iš anksto paruošta vaistinėlė gali tapti tikru išsigelbėjimu netikėtose situacijose ir padėti užtikrinti ramesnę, saugesnę kelionę visai šeimai“, – patirtimi dalijasi A. Brazionis.