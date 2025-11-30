 Kęstutis Budrys Miunchene aptars ryšių stiprinimą su Bavarija

2025-11-30 12:29
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį išvyko į Miuncheną, kur susitiks su vietos politikais aptars ryšių stiprinimą su Vokietijos Bavarijos regionu.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Ministerija pranešė, kad K. Budrys aptars „politinių, ekonominių ir mokslinių ryšių stiprinimą su Bavarija“, taip pat kalbėsis kultūrinės diplomatijos klausimais, ypač dėl kitąmet Lietuvoje startuosiančio Vokietijos kultūros sezono.

Anot Užsienio reikalų ministerijos (URM), Bavarija yra tarp ekonomiškai stipriausių ir pažangiausių Europos bei pasaulio regionų. Tai taip pat yra strateginės reikšmės regionas Lietuvai, nes būtent Bavarijos ir Šiaurės Reino-Vestfalijos federacinių žemių karinio kontingento pagrindu formuojama Lietuvoje dislokuojama Vokietijos brigada.

K. Buddrys taip pat lankysis Miuncheno Bundesvero universitete ir dalyvaus Miuncheno strateginio forumo apskritojo stalo diskusijose aktualiais geopolitikos klausimais Elmau.

