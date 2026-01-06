 Politikų taikinyje – naujas draudimas dėl nealkoholinių gėrimų

Politikų taikinyje – naujas draudimas dėl nealkoholinių gėrimų

2026-01-06 15:17
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Parlamentarams pradėjus svarstyti siūlymą uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą ar vyną, kurių dizainas primena alkoholį, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) šiuo klausimu laukia ir gyventojų nuomonės.

Savo pasiūlymus dėl Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimų, numatančių baudas už šio draudimo nesilaikymą, piliečiai gali pateikti iki sausio 12 d.

Šią Seimo nario socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus pernai lapkritį pateiktą iniciatyvą taip pat svarstys Sveikatos reikalų, Žmogaus teisių komitetai.

Seime šis klausimas vėl turėtų atsirasti pavasario sesijoje.

Jei tokiai iniciatyvai parlamentas pritars, būtų draudžiama parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams nealkoholinius gėrimus, kurių dizainas primena alkoholį. Už šio draudimo nesilaikymą siūloma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas.

Pateikdamas projektą Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys D. Razmislevičius sakė, kad tokie gėrimai, kaip ne­al­ko­ho­li­nis vy­nas, alus ar sid­ras, sa­vo sko­niu ir iš­vaiz­da pri­me­nan­tys al­ko­ho­li­nius gėrimus, ne­pa­ste­bi­mai ga­li pra­tin­ti jaunimą prie al­ko­ho­lio.

Antrindamas partijos kolegai Seimo narys Audrius Radvilavičius pastebėjo, kad šiuo me­tu vis jaunesnio amžiaus žmonės yra gydomi nuo pri­klau­so­my­bių.

„Jei­gu šiuo spren­di­mu bent vie­ną dū­še­lę iš­gel­bė­si­me nuo šito blo­gio, tai jau bus ge­rai. (...) Ma­nau, kad tik­rai tas žings­nis ne­rei­ka­laus di­džiu­lių ko­kių nors iš­šū­kių“, – sakė jis.

Tuo metu Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Bronis Ropė siūlė svarstyti, ar nereikėtų išvis uždrausti kai kuriuos gėrimus vadinti „nealkoholiniais“. Anot politiko, yra ša­lių, kurio­s ne­lei­džia re­gist­ruo­ti to­kių pro­duk­tų.

„Iš kur at­si­ra­do ne­al­ko­ho­li­nis alus, ne­al­ko­ho­li­nis vy­nas, ne­al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas? Ko­dėl mi­ne­ra­li­nis van­duo „Ra­sa“ ne­va­di­na­mas ne­al­ko­ho­li­niu? Ko­dėl li­mo­na­dai ne­va­di­na­mi ne­al­ko­ho­li­niais? Ko­dėl duo­na ne­va­di­na­ma neal­ko­ho­li­ne? Nė­ra to­kių. Gal kel­ki­me klau­si­mą, kas lei­do to­kį pa­va­di­ni­mą var­to­ti?“ – plenarinėje Seimo salėje kėlė klausimą politikas.

„Jei­gu ne­al­ko­ho­li­nis vy­nas, tai ra­šy­ki­me, kad kaž­koks uo­gų gė­ri­mas, ne­al­ko­ho­li­nis alus, tai yra kaž­koks raugin­tas gė­ri­mas. Tai gal spręs­ki­me, ar ne­rei­kė­tų ši­tų pa­va­di­ni­mų ne­leis­ti var­to­ti? Te­gul var­to­ja tą pa­va­di­ni­mą, koks ir su­kur­tas pro­duk­tas“, – dėstė jis.

Šiuo metu įstatymas  neriboja galimybės nepilnamečiams įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų nealkoholinių gėrimų.

D. Razmislevičius siūlo, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo šių metų gegužės 1 d.

Liberalai kritikavo projektą

Projektą kritikavęs liberalas Eugenijus Gentvilas bandė apginti tra­di­ci­nių gė­ri­mų – alaus, vy­no, sid­ro – pavadi­ni­mus.

„Ar jie yra kal­ti, kaip tas ėriu­kas pa­sa­kė­čio­je tik dėl to, kad vil­kas yra iš­al­kęs. Ar tik dėl to, kad to­kie pavadinimai, šių nealkoholinių gėrimų ne­ga­li­ma pirk­ti? (...)  Tę­siu už­si­puo­la­mus pa­va­di­ni­mus: „vy­nuo­gės“ aso­ci­juo­ja­si su vy­nu, „sly­vos“ su „Sli­vo­vi­ca“,  „apy­niai“ – su alu­mi ir taip to­liau. Tai kur to­li mes ei­si­me? Manau, kad, no­rint draus­ti, di­de­lio iš­ma­ny­mo ne­rei­kia. Už­draus­ti ir nu­baus­ti – štai čia, at­ro­do, toks projekto tiks­las“, – teigė E. Gentvilas.  

Politikui taip pat buvo neaišku, kur par­duo­tu­vė­se bus laikomi tokie nealkoholiniai gė­ri­mai.

„Ar prie al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, nors jie yra ne­al­ko­ho­li­niai, ar ki­to­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, prie sul­čių, kur bet kas, pavyzdžiui,  vai­kas ga­li iš len­ty­nos pa­si­im­ti? Gal at­ski­rą sky­rių kiek­vie­na par­duo­tu­vė tu­rė­tų įsteig­ti: alkoholiniai gė­ri­mai, al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo pa­va­di­ni­mą tu­rin­tys ne­al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai ir taip to­liau?“, – Seimo salėje svarstė E. Gentvilas.

Parlamentaras liberalas Vitalijus Gailius suabejojo, ar pasiūlytame projekte visi nealkoholiniai gėrimai įtraukti į draudžiamų parduoti nepilnamečiams sąrašą.

„Iš tik­rų­jų tu­riu tie­sio­gi­nį san­ty­kį su šiais ne­al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, ka­dan­gi tik to­kius ir var­to­ju. Tu­riu ko­lek­ci­ją ir ne­al­ko­ho­li­nio vis­kio, ir ne­al­ko­ho­li­nio bren­džio, ir ne­al­ko­ho­li­nio ro­mo. Ar tik­rai iš­var­di­no­me vi­sus gė­ri­mus? Ar šį pro­jek­tą nuo­lat pil­dy­si­me?“, – svarstė politikas.

Projekto autorius D. Razmislevičius tikisi, kad svarstant projektą komitetuose bus išplėstas nealkoholinių gėrimų, kurių nepilnamečiai negalės įsigyti, sąrašas.

Nors „vaikiškas“ šampanas Lietuvoje uždraustas, liberalė Edita Rudelienė atkreipė dėmesį, kad jis yra atvežamas iš Lenkijos.

„Tai yra klau­si­mas, ar problemą pavyko išspręsti? Ar už­drau­dus ne­al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus,  kaž­kaip pa­kei­si­me jau­ni­mo nuo­sta­tas? Yra ne­al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai ir, duok Die­ve, kad jie ir bū­tų var­to­ja­mi, o ne al­ko­ho­li­niai. Jei­gu tokiu keliu to­liau ei­si­me, tai kur ta ri­ba, nes pas­kui sa­ky­si­me, kad vy­nuo­gių sul­tys pa­na­šios į vy­ną, tai ir­gi reikia jas už­draus­ti?“, – svarstė E. Rudelienė.

ELTA primena, kad šiuo metu įstatyme numatytas ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nėra jokių ribojimų, draudžiančių parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus.

ANK yra numatyta atsakomybė tik už energinių gėrimų pardavimą, nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims.

Beje, 2019 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo draudimas gaminti ir parduoti „vaikišką“ šampaną, žaislus ir kitas prekes, imituojančias alkoholinius gėrimus ar jų tarą. 

