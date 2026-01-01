Keturioms savivaldybėms perdavė gaisrinių automobilių

Transporto priemones valdyti patikėjimo teise perduota Kauno, Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms.
„Perduotas turtas bus efektyviai panaudotas priešgaisrinei saugai organizuoti, bus pagerintas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimas gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų ir kitomis priemonėmis, sustiprinta pirminių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų grandžių parengtis“, – teigia Vidaus reikalų ministerija.
Kauno rajono savivaldybei perduota automobilinė cisterna „MAN“, Alytaus – du gaisriniai automobiliai „DAF“ ir „IVECO“, o Lazdijams ir Varėnai – po vieną gaisrinis automobilis „IVECO“.
Priemones patikėjimo teise valdė PAGD, šiam turto perdavimui gruodžio viduryje pritarė Vyriausybė.
