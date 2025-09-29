Konservatoriaus iniciatyva paskatintų šalies vadovus keltis į Turniškes

Jis įregistravo tai numatantį pasiūlymą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisoms.
„Valstybiniai parkai yra jautrios ir ribojamos veiklos zonos, o statinių ar kilnojamųjų objektų įrengimas dėl saugomų asmenų apsaugos, esant alternatyvai (rezidencijai), prieštarauja šių teritorijų paskirčiai ir apsaugos tikslams. Kai saugomas asmuo, turėdamas galimybę persikelti į rezidenciją, pasirenka gyventi kitur, tai apsunkina pareigūnų darbo sąlygas, pareikalauja papildomų žmogiškųjų ir finansinių resursų, saugumo užtikrinimas tampa labiau komplikuotas, mažinamas apsaugos efektyvumas“, – savo iniciatyvą argumentuoja M. Lingė.
Jo nuomone, Seimui pritarus šiam pasiūlymui būtų taupomos valstybės lėšos, užtikrintos proporcingos saugumo priemonės, o valstybiniai parkai būtų apsaugoti nuo perteklinių statybų.
Kaip pastebi M. Lingė, rezidencijos turi visą reikiamą saugumo infrastruktūrą (apsaugos postus, stebėjimo sistemas, inžinerinius sprendinius), todėl jose galima užtikrinti maksimalų aukščiausių valstybės pareigūnų saugumą.
ELTA primena, kad buvusi premjerė Ingrida Šimonytė 2021 metų pradžioje persikėlė gyventi į ministrui pirmininkui paskirtą rezidenciją Turniškėse. Ten gyveno taip pat buvęs premjeras Gintautas Paluckas. Į valstybės vadovams skirtą rezidenciją vasaros pabaigoje persikėlė ir dabartinė Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Antrą kadenciją prezidento pareigas užimantis Gitanas Nausėda tai padaryti atsisakė.
