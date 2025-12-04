KT: galimybė stabdyti vaiko išlaikymo išmokų mokėjimą prieštarauja Konstitucijai

Teismo teigimu, įstatymų leidėjas, suteikęs galimybę tam tikrą laiką nedirbusiems ir po pertraukos į darbo rinką grįžusiems skolininkams pusei metų negrąžinti skolų, tarp jų – ir išmokų vaikams, iškėlė skolininkų interesus aukščiau už nepilnamečių vaikų interesus.
Anot KT, tokiu būdu sudaryta galimybė tėvams išvengti Konstitucijoje įtvirtintos pareigos iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus ir tam tikrą laiką palikti vaikus be vieno iš tėvų išlaikymo.
Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad įstatymų leidėjas negali skolininkų nemokumo problemų spręsti vaiko išlaikymo sąskaita.
„Be skolų išieškojimo sustabdymo, įstatymų leidėjas turi ir kitų priemonių, skatinančių skolininkus grįžti į darbo rinką ir grąžinti skolas, kaip antai jis gali nustatyti minimalią skolininkui paliekamą pajamų dalį, kuri negali būti išieškota, taip pat įvairias mokesčių lengvatas sugrįžtantiems į darbo rinką asmenims ir juos įdarbinantiems darbdaviams ir kitų“, – nurodoma teismo nutarime.
KT pabrėžė, kad įstatymų leidėjui iš Konstitucijos kyla pareiga užtikrinti, jog tiek priimant įstatymus ir kitus teisės aktus, tiek juos taikant ir sprendžiant kitus su vaiku susijusius klausimus, būtų atsižvelgiama pirmiausia į vaiko interesus ir nebūtų sudaroma prielaidų juos pažeisti.
Ši byla nagrinėta pagal Marijampolės apylinkės teismo kreipimąsi.
Į jį kreipėsi moteris dėl antstolės veiksmų, kad ši liepą pusei metų sustabdė vaiko išlaikymo išmokų išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio. Moteris teigė, kad 7 metų vaikui priteistas išlaikymas, jis turi pradėti lankyti mokyklą, dėl ko susidarys papildomos išlaidos.
Pareiškėja stebėjosi, kodėl pradėjęs dirbti skolininkas turėtų būti atleistas nuo pareigos mokėti išlaikymą.
Antstoliai savo ruožtu nurodė, kad Civilinio proceso kodeksas numato šešių mėnesių nepertraukiamas „skolų atostogas“, kai skolininkas įsidarbina. Jomis galima pasinaudoti nepriklausomai nuo skolos tipo, tai yra net ir turint įsiskolinimų socialiai jautriems kreditoriams, pavyzdžiui, už vaikų išlaikymą ar sveikatai padarytą žalą.
Marijampolės apylinkės teismo teigimu, tėvai turi konstitucinę pareigą iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus.
Naujausi komentarai