Kūčių vakarą šalies vadovai ragina puoselėti vienybę, rūpintis vienas kitu

„Tegul kiekvienas Lietuvoje šį vakarą būna pasveikintas ir mintimis apkabintas. Pabūkime vienybėje. Tegul mūsų Kūčios būna jaukios, ramios ir kupinos šilumos bei širdingo artumo“, – sveikinimo kalboje sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
„Nebijokime tylos šventą naktį, negesinkime savo širdyse amžinųjų tiesų šviesos“, – teigė jis.
Šalies vadovas vylėsi, kad ateinantys metai bus kupini išminties ir pasididžiavimo Lietuva.
„Tegul suskamba mūsų vaikų juokas sakraliu pažadu šv. Kalėdų rytą: viskas mūsų šeimose, mūsų tėvynėje bus gerai. Palaimos ir ramybės mūsų namams“, – sakė pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Premjerė Inga Ruginienė ragino prisiminti, jog svarbiausi dalykai gyvenime yra paprasti: šeima, artimi žmonės, draugai, nuoširdumas, atjauta, pagalba kitam ir drąsa paprašyti pagalbos sau.
„Visus metus dauguma mūsų gyvename intensyviu ritmu – sprendžiame, dirbame, ginčijamės, planuojame. Bet Kalėdos primena, kad visa tai turi prasmę tik tada, kai darbai tarnauja žmogui. Kai stiprėja bendruomenės, auga pasitikėjimas vienų kitais, kai mokame džiaugtis ne tik savo, bet ir bendrais pasiekimais“, – sakė ministrė pirmininkė.
„Net kai skiriasi mūsų nuomonės, įsitikinimai ar pažiūros, galime vieni kitus išgirsti, pagarbiai išklausyti ir argumentuotai atsakyti“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė savo sveikinimo kalboje užsiminė ir apie žodžio laisvę, dėl kurios gruodį buvo surengti keli tūkstantiniai protestai, valdantiesiems siekus skubos tvarka palengvinti LRT vadovo atleidimą.
„Žodžio laisvė tampa tikra tik tuomet, kai niekas nėra išjuokiamas ar žeminamas, net jei klysta. Juk tiesa gimsta iš daugybės balsų“, – kalbėjo premjerė.
Politikė vylėsi, kad šventės įkvėps žmones rūpintis vieniems kitais.
„Tai proga apkabinti tuos, kurie šalia, ir prisiminti tuos, kurie toli. Tai galimybė padėkoti už akimirkas, kurios buvo ypatingos, ir už tas, kurios atrodė savaime suprantamos, bet pripildė širdis gyvenimo džiaugsmo. Tai tinkamas laikas skirti dėmesį tiems, kam jo pritrūko kasdienybės skubėjime, ir tiems, kurie gyvena vieniši. Švenčių laikotarpis suteikia progą ištiesti ranką tiems, kam reikia pagalbos ar yra sunku“, – sakė I. Ruginienė.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sveikinimo kalboje dėkojo už tai, „kad esame kartu, kad kūrėme Lietuvą savo kasdieniais, tyliais, bet labai svarbiais darbais“.
„Kalėdos sukviečia mus į šeimos, artimųjų ratą ir primena, kad esame stiprūs tada, kai esame drauge, kai palaikome, išklausome ir džiaugiamės vieni už kitus“, – sakė parlamento vadovas.
„Noriu palinkėti, kad šventės sušildytų kiekvienus namus ir kiekvieną iš jūsų. Tegul kiekvienam iš jūsų Kalėdos padovanoja bent mažą stebuklą: gerą žodį, netikėtą džiaugsmą, naują viltį“, – pridūrė jis.
J. Olekas linkėjo sveikatos, jaukių akimirkų su artimaisiais ir darnos.
Naujausi komentarai