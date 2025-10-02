Kultūros ministras tvirtina – visos vėliavos yra

„Iš Kultūros ministerijos pastato (nei spaudos konferencijų salėje, nei kitose salėse) Ukrainos vėliavos nebuvo pašalintos. Jos pastatytos ir neketinama jų patraukti. Ukrainos vėliavos nebuvo tik labai trumpą laiką (spalio 2 dieną, maždaug tarp 11.30 iki 14 valandos), atliekant valymo darbus“, – pranešime spaudai nurodė Kultūros ministerija.
Kaip skelbta, LRT Klasikos žurnalistams Marius Eidukonis pranešė apie pastebėtą pasikeitimą – pirmadienį, rugsėjo 29 d., kai spaudos kambaryje vyko „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija, tarp erdvėje esančių vėliavų buvo ir Ukrainos vėliava. Tačiau ketvirtadienį, spalio 2 d., Ukrainos vėliavos toje pačioje vietoje nebebuvo.
Ministras tvirtina – visos vėliavos yra
Savo ruožtu kultūros ministras I. Adomavičius Eltai aiškino, kad visos pirmadienį žurnalistų kambaryje kabėjusios vėliavos tebėra savo vietoje.
„Visos vėliavos yra“, – kalbėjo Kultūros ministerijai pradėjęs vadovauti „aušrietis“.
„Vėliavos yra, vėliavos niekur nedingo“, – kartojo jis.
Paklausus, ar ministerijoje tikrai tebekabo Ukrainos vėliava, politikas tai patvirtino.
„Taip, taip – yra vėliavos“, – dar kartą pabrėžė I. Adomavičius.
Remigijus Žemaitaitis feisbuke rašė, kad „Ateina ministerijos darbuotojai, paima vėliavas, nes jos popierinės, ir neša valyti, nes laikas valymui atėjo!“.
Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Rugsėjo pabaigoje Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Naujausi komentarai