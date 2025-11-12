Kuznecovienė ir Kurmin liks kultūros viceministrėmis, komandą papildys Drukteinis

„Mes su ja (R. Kurmin – BNS) buvome susitikę, kalbėjomės, kaip tik šiandien diskutavome, ar galime dirbti kartu, kaip matom bendrą darbą. (...) aš pateikiau poziciją, kad tinka ir mes galėsime dirbti kartu“, – LRT televizijai trečiadienį teigė naujoji ministrė.
V. Aleknavičienė jau kiek anksčiau yra sakiusi, kad A. Kuznecovienė pareigose liks.
Tris viceministrus praėjusios savaitės pradžioje paskyrė laikinai Kultūros ministerijai vadovavusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, tačiau vienas iš jų – nepartinis Aleksandras Brokas po trijų dienų darbo pareigas paliko.
Apie tai, jog atsilaisvinusią vietą galėtų užimti kompozitorius M. Drukteinis Žinių radijui prakalbo valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Apie galimą darbą kartu su M. Drukteiniu V. Aleknavičienė tikino kalbėjusi dar prieš ją paskiriant ministre pirmąjį kartą.
„Mes tada jau buvom apsitarę, kad galėtume dirbti kartu komandoje ir kai šis procesas iširo, mes tikrai apgailestavome ir laukėme. Kuomet man buvo pasiūlyta užimti šias pareigas, aš vėl kreipiausi į Matą (...). Mes pasikalbėjome ir nutarėme, kad galime kartu dirbti“, – sakė ji.
V. Aleknavičienė taip pat patikino, jog komandą turėtų papildyti ir ketvirtasis viceministras. Šis būtų atsakingas už dezinformacijos prevenciją ir medijas.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Bet kokių „aušriečių“ atstovų darbui ministerijoje besipriešinanti kultūros bendruomenė trečiadienį vykusioje šeštoje Kultūros asamblėjoje nutarė, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.
V. Aleknavičienė pabrėžė, kad į savo komandą ji nėra pakvietusi nė vieno žmogaus iš „Nemuno aušros“.
„Komandą aš jau formuoju dabar, tai joje tikrai nėra ir nebus („aušriečių“ atstovų – BNS)“, – sakė ministrė.
