Lapkričio 17-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.50 val., leidžiasi 16.16 val. Dienos ilgumas 8.26 val.
Mėnulis (delčia) teka 4.53 val., leidžiasi 14.50 val.
Vardadieniai:
Benita, Dionizas, Erta, Getautas, Gilvilė, Nemira, Viktorija
Datos:
Tarptautinė studentų diena
Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena
Lapkričio 17-oji Lietuvos istorijoje:
1885 — gimė Vladas Jurgutis, dvasininkas, ekonomistas, Lietuvos valstybės veikėjas. Mirė 1966 m.
1895 — gimė Antanas Endziulaitis, Lietuvos valstybės veikėjas (1918–1940). Ištremtas ir sušaudytas 1942 metais Sverdlovske.
1904 — Kiršuose (Vilkaviškio raj.) gimė Salomėja Nėris (S. Bačinskaitė-Bučienė), lietuvių literatūros klasikė. Mirė 1945 m.
1907 — gimė prozininkas Juozas Tininis. 1971 metais žuvo autoavarijoje.
1913 — gimė Alfredas Tiškevičius – dešimtasis Palangos grafų Antaninos ir Felikso Tiškevičių vaikas.
1941 — gimė skulptorė Tamara Janova.
1964 — gimė režisierius, aktorius, dainų kūrėjas Aidas Giniotis.
1995 — Ženevoje buvo parafuotas Lietuvos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) laisvos prekybos sutarties tekstas.
1997 — Vilniuje sprogdintas Turto banko pastatas, kuriame anksčiau buvo įsikūręs LIAB. Minėtame pastate buvo saugomi 28-ių LAIB filialų archyviniai dokumentai.
2011 — po sunkios ligos, eidama 56-uosius metus, mirė menotyrininkė teatrologė, žurnalistė, informacinio kultūros žinių portalo kamane.lt įkūrėja ir vyriausioji redaktorė Vida Savičiūnaitė.
Lapkričio 17-oji pasaulio istorijoje:
1558 — Anglijos karaliene tapo Elžbieta I.
1755 — gimė Prancūzijos karalius Liudvikas XVIII.
1800 — Vašingtone pirmą kartą posėdžiavo JAV Kongresas.
1855 — škotų keliautojas David Livingstone (Deividas Livingstonas) atrado Viktorijos krioklį Afrikoje.
1869 — po 10-ies metų statybų Egipte buvo atidarytas Suezo kanalas.
1917 — mirė prancūzų skulptorius Auguste Rodin (Ogiustas Rodenas).
1958 — Sudane įvykdytas karinis perversmas.
1969 — Helsinkyje prasidėjo JAV ir SSRS strateginės ginkluotės apribojimo sutarties (SALT) derybos.
1972 — praleidęs 17 metų tremtyje, į Argentiną sugrįžo buvęs šalies prezidentas Juan Peron (Chuanas Peronas).
1976 — Kinija įvykdė galingiausią iki šiol branduolinį bandymą atmosferoje.
1986 — Paryžiuje „Action Direct“ grupuotės teroristai nužudė „Renault“ korporacijos direktorių Georges Besse (Žoržą Bese).
1992 — reido prieš mafiją metu Italijos policija sulaikė 75 asmenis.
1993 — Nigerijoje įvestas karinis režimas.
1995 — buvęs Italijos premjeras Bettino Craxi (Betinas Kraksis) ir dar 74 pareigūnai apkaltinti korupcija.
2003 — respublikonas Arnold Schwarzenegger (Arnoldas Švarcnegeris) buvo inauguruotas Kalifornijos gubernatoriumi.
2010 — Suomijoje vyno ekspertai iškilmingai atkimšo du beveik 200 metų Baltijos jūros dugne išgulėjusius šampano butelius, kurie neseniai buvo iškelti iš nuskendusio laivo.
2010 — JAV prezidentas Barack Obama (Barakas Obama) skyrė Vokietijos kanclerei Angela Merkel (Angelai Merkel) aukščiausią civilinį apdovanojimą – Prezidento laisvės medalį.
2022 — Nyderlandų teisėjai paskelbė nuosprendį byloje dėl reisu MH17 skridusio oro bendrovės „Malaysia Airlines“ lėktuvo numušimo virš Ukrainos 2014 metais: trys kaltinamieji pripažinti kaltais, jiems skirtos įkalinimo iki gyvos galvos bausmės, o dar vienas asmuo buvo išteisintas. Visi jie buvo teisiami už akių.
Lapkričio 17-oji šou pasaulyje:
1942 — gimė italų kilmės amerikiečių režisierius Martin Scorsese (Martinas Skorzesė).
1980 — gimė amerikiečių pop grupės „Hanson“ narys Isaac Hanson (Aizekas Hensonas).
1980 — išleistas John Lennon (Džono Lenono) albumas „Double Fantasy“.
1997 — „Metallica“ išleido albumą „ReLoad“.
1998 — buvo išleistas Whitney Houston (Vitni Hjuston) albumas „My Love is Your Love“.
2003 — 21-erių Britney Spears (Britni Spyrs) tapo jauniausia atlikėja, pelniusia žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.
2006 — viduramžių pilyje netoli Romos, dalyvaujant visam Holivudo žvaigždynui, pagal Scientologų Bažnyčios apeigas susituokė aktoriai Tom Cruise (Tomas Kruzas) ir Katie Holmes (Keiti Houlms).
2010 — kanadietis aktorius Ryan Reynolds (Rajenas Reinoldsas) žurnalo „People“ skaitytojų buvo išrinktas „seksualiausiu šių dienų vyru“.
2010 — būdama 28 metų amžiaus Prancūzijoje mirė anoreksija sirgusi manekenė Isabelle Caro (Izabel Karo).
2011 — aktorė Demi Moore (Demi Mur) „su dideliu liūdesiu“ paskelbė, kad nutrūko jos santuoka su Ashton Kutcher (Eštonu Kačeriu), kuris, kaip pranešama, buvo neištikimas žmonai.
2014 — popgrupė „One Direction“ išleido albumą „Four“.
Naujausi komentarai