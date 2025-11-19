Lapkričio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.54 val., leidžiasi 16.13 val. Dienos ilgumas 8.19 val.
Mėnulis (delčia) teka 7.28 val., leidžiasi 15.11 val.
Vardadieniai:
Atas, Audronė, Dainotas, Matilda, Rimgaudė
Datos:
Tarptautinė tualetų diena
Tarptautinė vyrų diena
Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena
Pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diena
Lapkričio 19-oji Lietuvos istorijoje:
1886 — gimė tautodailininkė Elžbieta Paškauskaitė-Daugvilienė. Mirė 1956 m.
1947 — gimė prozininkas Pranas Kutkaitis.
1996 — prezidentas Algirdas Brazauskas pasirašė dekretą, kuriuo priėmė septintosios, Mindaugo Stankevičiaus vyriausybės atsistatydinimą.
1997 — Vilniaus apygardos teismas nuteisė vieną buvusiųjų „Vilniaus brigados“ vadeivų Igorį Tiomkiną 10 metų laisvės atėmimo.
2007 — mirė Mosėdžio akmenų muziejaus įkūrėjas, gydytojas Vaclovas Intas. Gimė 1925 m.
2019 — eidamas 86-uosius metus mirė buvęs Lietuvos diplomatas ir Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Ričardas Bačkis.
2021 — nukeltas sostinės centre stovėjęs rašytojo, sovietmečio veikėjo Petro Cvirkos paminklas.
Lapkričio 19-oji pasaulio istorijoje:
1600 — gimė Škotijos ir Anglijos karalius Karolis I.
1711 — gimė rusų mokslininkas ir poetas Michailas Lomonosovas. Mirė 1765 m.
1828 — sulaukęs 31-erių metų, nuo dėmėtosios šiltinės mirė austrų kompozitorius Franz Schubert (Francas Šubertas).
1833 — Vokietijoje gimė žymus istorikas, psichologas, filosofas bei sociologas Wilhelm Dilthey (Vilhelmas Diltėjus). Mirė 1911 m.
1888 — gimė vienas žymiausių visų laikų šachmatininkų Jose Raulis Capablanca (Chosė Raulis Kapablanka).
1893 — laikraštis „The New York World“ pirmą kartą pasaulyje išleido spalvotą priedą.
1917 — gimė Indijos premjerė (1966–1975 ir 1980–1984) Indira Gandhi (Indira Gandi).
1942 — Antrojo pasaulinio karo metais rusų armija apsupo vokiečius prie Stalingrado.
1946 — Paryžiuje prasidėjo pirmoji UNESCO konferencija.
1977 — Egipto prezidentas Anwar Sadat (Anvaras Sadatas) pirmą kartą su taikos misija atvyko į Izraelį.
1990 — Paryžiuje prasidėjo Europos valstybių vadovų aukščiausio lygio susitikimas.
1996 — Romoje įvyko pirmasis Kubos lyderio Fidel Castro (Fidelio Kastro) ir popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas.
2003 — per automobilio avariją Švedijoje žuvo tarptautinį pripažinimą pelnęs 59 metų suomių operos tenoras Peter Lindroos (Peteris Lindrosas).
2017 — mirė iki gyvos galvos kalėti nuteistas žudikas maniakas Charlesas Mansonas (Čarlzas Mansonas), vadovavęs apokaliptiniam kultui.
2024 — minint tūkstantį dienų nuo Rusijos invazijos pradžios, Ukraina pareiškė, kad jos pajėgos niekada nepasiduos Rusijai.
Lapkričio 19-oji šou pasaulyje:
1938 — gimė Amerikos žiniasklaidos magnatas ir CNN kūrėjas Ted Turner (Tedas Terneris).
1942 — gimė amerikiečių dizaineris Calvin Klein (Kelvinas Kleinas).
1961 — gimė amerikiečių aktorė Meg Ryan (Meg Rajen).
1962 — gimė amerikiečių aktorė Jodie Foster (Džudi Foster), laimėjusi Oskarą už vaidmenis filmuose „Kaltinamasis“ ir „Avinėlių tylėjimas“.
1971 — B. B. King pažymėjo savo muzikinės veiklos 25 metų jubiliejų Londone, pradėdamas turą po Europą.
1988 — perdozavusi narkotikų mirė graikų milijonieriaus Aristotle Onassis (Aristotelio Onasio) duktė Christina Onassis (Kristina Onasis).
1993 — „Nirvana“ Niujorke įrašė tikro garso koncertą MTV.
1995 — išleistas tryliktasis Bruce Springsteen (Briuso Springstyno) albumas „The Ghost of Tom Joad“.
2005 — popmuzikos žvaigždė Christina Aguilera (Kristina Agilera) per ceremoniją Šiaurės Kalifornijoje ištekėjo už muzikos įrašų studijos vadovo Jordan Bratman (Džordano Bratmano).
2014 — būdamas 83 metų mirė Holivudo režisierius Mike Nichols (Maikas Nikolsas).
